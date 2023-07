Huisartsen maken zich zorgen over enorme groei expats: 'Het gaat knellen'

Huisartsen maken zich zorgen over de enorme golf van buitenlandse werknemers die naar de regio Eindhoven komt. Huisartsen vrezen een groot tekort aan zorgpersoneel en praktijkruimtes. Daarom roepen ze grote werkgevers op om mee te helpen. “Die hebben er alle belang bij dat hun toekomstige werknemers straks een huisarts in de buurt hebben", zegt Pascale Voermans. Zij is bestuurder van de Eindhovense huisartsenorganisatie Stroomz met honderd huisartsen en meer dan 200.000 patiënten.

De 21 gemeenten in de Metropoolregio Eindhoven verwachten dat er de komende tien jaar ruim 53.000 nieuwe medewerkers in de hightechsector bij komen. Dertig procent van hen komt uit het buitenland. Ze gaan veelal bij ASML of bij een van de toeleveringsbedrijven werken. Die mensen hebben natuurlijk allemaal een huisarts nodig, maar zullen ook een beroep doen op de andere zorg. “Eindhoven is niet klaar voor de enorme golf die eraan komt," zegt Voermans. "Die golf is zo groot en gaat zo snel. Hoe hard wij ook ons best doen en hoeveel lapmiddelen we ook verzinnen: tegen die golf zijn we niet opgewassen.” De Eindhovense huisarts Maurits Westein ziet het in zijn praktijk. Hij krijgt steeds meer nieuwkomers. Zij hebben ook extra aandacht nodig. “We zijn drie tot vier consulten kwijt om uit te leggen hoe het Nederlandse zorgsysteem werkt. Als de werkgevers die uitleg meteen geven als ze hier komen, dan kunnen wij in de vrijgekomen tijd vier andere patiënten helpen.” Het kost huisartsen ook tijd om de medische geschiedenis van de nieuwkomers door te nemen. Dat zijn vaak dikke en ingewikkelde dossiers. De gesprekken zijn in het Engels en daarom krijgen huisartsen en medisch assistenten in de regio taalcursussen aangeboden. Daar leren ze vooral Engelse medische termen. In de huisartsenpraktijken van Stroomz staat al standaard een folder in het Engels klaar.

Door de vele nieuwkomers en door de vergrijzing hebben de huisartsen grotere en meer praktijkruimtes nodig. Ook huisarts Westein. “We kunnen onze praktijk niet uitbreiden, maar hier tegenover zijn ze nu appartementen aan het bouwen. Ik zie die nieuwe bewoners hier straks ook al aankloppen.” Westein is ook voorzitter van de huisartsenvereniging LHV in Zuidoost-Brabant. Hij doet een beroep op grote internationale bedrijven in de regio. “Misschien moeten we in gesprek met grote bedrijven als ASML. Laat hen bijvoorbeeld de praktijkruimte maar sponsoren. Dat deed Philips vroeger ook, waarom kan ASML dat dan niet?” Pascale Voermans van de Eindhovense huisartsen is het daarmee eens. “Het zou mooi zijn als de gemeente, maar ook grote werkgevers hierbij helpen. Het lijkt mij een mooi initiatief als deze werkgevers ons sponsoren en bijvoorbeeld gebouwen ter beschikking stellen.”

