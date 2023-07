Boekhouder liet miljoenen verdwijnen, maar de afperser krijgt hoogste straf

De 55-jarige Wil H. uit Bladel moet vijf jaar de cel in omdat hij zijn jeugdvriend Patrick H. jarenlang heeft afgeperst. Wil dwong Patrick (52) om grote geldbedragen af te geven en maakte zo in totaal ruim 4,5 miljoen euro buit. Patrick, De boekhouder van KempenPlus, krijgt een celstraf van 10 maanden, en nog eens 12 voorwaardelijk, voor het verduisteren en witwassen van dat geld bij zijn werkgever.

De tweede ex-vrouw van Wil H. kreeg een gevangenisstraf van 10 maanden voor witwassen. Zij leefde samen met Wil jarenlang een luxeleven van het afgeperste geld.

Zijn eerste vrouw kreeg een taakstraf van 200 uur en een voorwaardelijke celstraf van 6 maanden voor het witwassen van het geld dat zij ontving van haar Wil en Patrick. Ook moeten de vier verdachten samen in totaal ruim 4,5 miljoen euro schadevergoeding betalen aan KempenPlus, de sociale werkvoorziening voor verschillende Kempengemeenten.

Geen profijt

De zaak kwam aan het licht toen een bank in 2019 aan de bel trok omdat er vaak hoge bedragen naar de rekening van Patrick werden overgemaakt. Uit onderzoek bleek al snel dat boekhouder Patrick tussen januari 2014 en april 2020 structureel grote sommen geld overmaakte naar zijn eigen rekening. In totaal was dat zo’n 4,5 miljoen euro.

Maar het gekke was, zo bleek tijdens de rechtszaak, dat Patrick zelf helemaal geen profijt had van het geld. Hij werd onder druk gezet door zijn jeugdvriend en kwelgeest om grote geldbedragen af te staan. Die vertelde onder meer dat de Russische maffia en gewelddadige onderwereldfiguren achter hem aan zaten en geld wilden. Ook kreeg de ambtenaar een kogel van de hoofdverdachte, om de dreiging kracht bij te zetten. Patrick gaf hem hem geld naar eigen zeggen om te zorgen dat Wil niet gek werd.

Andere keuze

Hoewel de rechtbank wel inziet dat de boekhouder werd afgeperst, neemt de rechtbank hem wel kwalijk dat hij jarenlang grote geldbedragen bij zijn werkgever heeft verduisterd. Volgens de rechter had Patrick een andere keuze kunnen en moeten maken.

Patrick krijgt een veel lagere straf, omdat hij door Wil onder druk werd gezet. Patrick hield ook niks over aan zijn illegale praktijken en ging juist jarenlang gebukt ging onder de situatie.

Ook heeft de rechtbank er oog voor dat Patrick een schadevergoeding moet betalen aan zijn oud-werkgever KempenPlus en ook krijgt hij nog een naheffing van de Belastingdienst.

Luxeleven

De 55-jarige Wil H. leidde een luxeleven dankzij het afgeperste geld. Zo woonde hij in een grote villa in Weert en kocht hij exotische vogels, jacuzzi's, quads en dure auto's, terwijl de man op papier van een arbeidsongeschiktheidsuitkering leefde.

De rechtbank gaat er vanuit dat de 55-jarige man ruim 4,2 miljoen euro kreeg en zijn verschillende partners profiteerden jarenlang mee. Ze neemt het hem kwalijk dat hij alles ontkent en juist de schuld in de schoenen van zijn jeugdvriend schuift.

Wil H. had zijn koffer al bij zich tijdens de uitspraak. Hij moest meteen terug naar de gevangenis.

