Johannes van 12 doet vrijwilligerswerk in zorgcentrum voor dementerenden

Johannes van Bijnen uit Reek is 12 en doet bijzonder vrijwilligerswerk. Al vanaf z'n negende speelt hij elke week spelletjes of gaat hij wandelen met demente ouderen. Wat hij doet, valt op. Daarom heeft Johannes de vrijwilligerspenning van de gemeente Maashorst ontvangen.

Elke week fietst Johannes meteen na school naar woonzorgcentrum de Nieuwe Hoeven in Schaijk. Hier wonen ouderen met geheugenproblemen. Hij zit daar aan tafel met bewoner Wim (92 jaar). Samen spelen ze een potje Rummikub en dat gaat er fanatiek aan toe. "Ik laat hem winnen", lacht Wim. "Wim is beter in Rummikub", zegt Johannes. "Nou ja, dat was hij. Nu heb ik veel geoefend en win ik."

Het vrijwilligerswerk begon toen Johannes 9 was. Als peuter was hij al eens in het woonzorgcentrum geweest. Toen hij er weer langs fietste, wilde hij er graag aan het werk. "Thuis heb ik eerst opgezocht of het wel legaal was om vrijwilligerswerk te doen als 9-jarige", zegt Johannes. Hij stuurde een sollicitatiebrief. "Ik schreef de brief aan de baas van Nieuwe Hoeven."

Die brief kwam terecht bij Peggy van Boekel van BrabantZorg. "Ik vond die brief zo leuk. Die kans moesten we niet voorbij laten gaan", zegt Peggy. "Ik had niet verwacht dat hij het zo lang vol zou houden. Drie jaar nu al. We zijn erg trots op hem. Hij zorgt elke week voor een lichtpuntje voor de bewoners."