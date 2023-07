Waterschap heeft last van bevers, maar doodschieten is niet de oplossing

Bevers doden die schade aanrichten aan de waterkant? Dat vindt het waterschap Aa en Maas geen goed idee. Hoewel de waterschappen veel last van de dieren hebben, is afschieten niet de oplossing. "Dan komt er wel weer een andere bever terug", zegt de beverspecialist van het waterschap.

De beverpopulatie groeit de laatste jaren flink in onze provincie. Dat is goed voor de natuur en biodiversiteit, maar op sommige plekken richten de bevers schade aan door een burcht in bijvoorbeeld dijken te graven. Bij een hoge waterstand kan die dijk het dan begeven waardoor het achterland overstroomt.

De bever doodschieten mocht niet, omdat het om een bedreigde diersoort ging. Maar inmiddels zijn er zoveel dat doodschieten mag, maar alleen als alle andere maatregelen niet helpen.

Gaas

Dat lijkt goed nieuws voor het waterschap. Vorig jaar moest er nog twee meter diep gaas geplaatst worden bij de dijk van het Groote Wiel aan de Empelse Dijk in Rosmalen om te voorkomen dat bevers er zich zouden vestigen.

"Als je bevers afschiet, komt hun territorium vrij. Maar er zijn nu gewoon heel bevers, zeker in dit deel van Brabant. Dan komt er vanzelf wel een nieuwe aanzwemmen. Die vindt het een mooi plekje en besluit dan daar te gaan wonen. Hoe vaak wil je terugkomen met je geweer? Je kunt dan wel bij zo'n lege burcht gaan posten", aldus Wiet van Bragt, beverspecialist en beleidsadviseur bij waterschap Aa en Maas.

