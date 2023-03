Bevers zorgen al 5 jaar voor problemen: 'Beest is belangrijker dan de mens'

Kees Swaanen probeert al vijf jaar een groep bevers van het terrein van zijn woonzorgcentrum Sint Anna in Boxmeer te krijgen. Het frustreert de directeur enorm dat het zo ingewikkeld is en dat het zo lang moet duren. Zeker nu hij ziet dat een dassenburcht onder het spoor bij Esch binnen de kortste keren verplaatst mag worden. Door de dassenburcht rijden er al bijna een week geen treinen tussen Den Bosch en Eindhoven.

Aan het begin van de brug naar het oude kasteel van Boxmeer staat een bord ‘Verboden voor zwaar verkeer’. Achter het kasteel staat woonzorgcentrum Sint Anna waar zo’n 150 ouderen wonen. Swaanen wijst naar een hoop takken onder bij de brug. “Elk jaar wordt die groter”, zegt hij. Het is de beverburcht waar hij al sinds 2018 veel last van heeft. “Ze graven helemaal onder het talud van de brug door.” Rijplaten moeten voorkomen dat verkeer door het wegdek zakt.

"Regels maken het allemaal heel moeilijk."

Ook verderop is de schade van de bevers goed te zien. Midden in een wandelpad langs het water zit een groot gat. “Dit is een bevertunnel die is ingestort”, wijst Swaanen. “Die bever heeft tot onder de weg hiernaast gegraven. Daar is laatst nog een fietser door het wegdek gezakt.” De bever zomaar verjagen mag niet. “Er moeten een heleboel stappen gezet worden. Alle wetten en regels maken het heel moeilijk”, verzucht Swaanen. “Pas als we alle stappen doorlopen hebben mogen we een ontheffing aanvragen om de bever te verplaatsen.”

"Het kost ons een hele hoop geld."

Er is al veel gebeurd op het terrein. Zo zit er gaas in het talud van de brug om te voorkomen dat de bevers daar verder gaan graven en er is een andere burcht buiten het kasteelterrein gemaakt. Maar dat heeft nog niet geholpen. Nu komt er een hekwerk zodat de bevers niet meer op het terrein kunnen komen. “Dat is meer dan een kilometer hek”, zegt de directeur. “Het kost ons allemaal rond de twee ton.” Swaanen krijgt hulp van de Zoogdiervereniging om de bever van zijn terrein te krijgen. In het hek komen poortjes waardoor de bevers wel het terrein af kunnen, maar niet meer op. “Als dat lukt hoeven we ze niet te vangen en te verplaatsen”, zegt de Zoogdiervereniging. Maar om die poortjes te mogen gebruiken is wel een ontheffing van de provincie nodig. “Die aanvraag loopt.”

"Als ik had geweten wat ons te wachten stond, had ik het anders aangepakt."

Nu de das bij het spoor wel snel wordt aangepakt, is de frustratie bij Swaanen alleen maar groter. “Ja, daar heb je hetzelfde probleem”, zegt hij. “Ik snap dat daar het belang zwaarder is. Het is altijd een afweging tussen belangen. Hier zit een zorginstelling op het terrein en zijn de mensen kennelijk minder belangrijk dan het beest.” “Dat hier alles zo lang duurt en zo ingewikkeld is, is zo frustrerend. Als ik vijf jaar geleden had geweten wat ons te wachten stond, had ik het anders aangepakt. Dan hadden we niks gemeld en gewoon de gaten dichtgestopt met beton en was het opgelost.” LEES OOK: Bever houdt zorgcentrum Boxmeer gevangen: onbereikbaar voor hulpdiensten en vrachtwagens Overlastgevende bevers worden in Boxmeer eindelijk verjaagd, of toch niet?!

Een ingestorte bevertunnel in het wandelpad (foto: Jos Verkuijlen.)

Directeur Kees Swaanen (foto: Jos Verkuijlen).

Gaas moet nieuwe bevertunnels voorkomen (foto: Kees Swaanen).