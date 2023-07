Zware onweersbuien die er niet kwamen: zo zit dat

Ken je die mop over zware onweersbuien met grote hagelstenen die zouden komen? Die kwamen niet. Het KNMI gaf een waarschuwing af voor onze provincie: code oranje. Ofwel kans op extreem weer met overlast. Uiteindelijk bleef het bij lichte onweersbuien en wat regen. Vervelend voor mensen die vanwege de weersvoorspelling thuis bleven en sneu voor bezoekers van bijvoorbeeld festival Awakenings dat werd afgelast. Hoe konden de weersvoorspellers er zo naast zitten?

"In Brabant hebben we op geen enkele plek last gehad van noodweer. Maar in andere provincies zoals Limburg, Friesland en Overijssel was wel overlast. Daar vielen bomen om en stonden straten onder water", nuanceert Alfred Snoek van Weerplaza het beeld dat hij en zijn collega's van het KNMI er naast zaten met hun voorspelling.

"Dit soort onweersbuien ontstaan hyperlokaal."

Het KNMI en Weerplaza gebruiken de meest moderne apparatuur om een goede weersvoorspelling te kunnen doen. Zo'n voorspelling zou dus steeds accurater moeten worden. "Maar dit soort onweersbuien ontstaan hyperlokaal. Pas op het laatste moment weet je waar het gebeurt. Het gaat om een wisselwerking van allerlei factoren. De wind die vanuit het zuiden kwam is in de loop van de middag overgegaan in een koelere westenwind. Die heeft een deel van de warme lucht weggeblazen. En juist die warme lucht, is een voedingsbodem voor onweer."

"Pas een half uur van tevoren weet je of een bui overwaait."