Awakenings werd afgelast om een buitje: 'Maar we konden risico niet nemen'

Een heftige maar korte bui. Dat was wat er te merken was op het festivalterrein van Awakenings, van de aangekondigde onweersbuien, hagelstenen en zware windstoten. Toch blijft de festivalorganisatie staan achter het besluit om de laatste dag van het festival af te gelasten en het publiek naar huis te sturen. "We konden het risico niet nemen."

Het was een bittere pil voor de 20.000 festivalgangers zondag: iedereen die aanwezig was op het terrein werd gesommeerd om naar huis te vertrekken. En mensen die een kaartje hadden gekocht voor alleen de zondag, werd verzocht om vooral niet te komen. Het gevolg was een grote uittocht, zondagochtend. En een vroegtijdig einde van het Awakenings Summer Festival editie 2023.

"Beter zo, dan andersom."

Achteraf zou je kunnen zeggen dat die afgelasting niet nodig was. Maar de organisatie blijft achter het besluit staan. "We konden het risico niet nemen", zegt Tim Boersma van de festivalorganisatie. "Beter zo, dan andersom." De organisatie heeft sinds zaterdagavond code oranje werd afgekondigd, de draaiboeken al uit de kast getrokken. "Toen is ook overlegd met de burgemeester, de Beekse Bergen en de hulpdiensten. Dat er langdurig onweer werd verwacht met zware windstoten en grote hagelstenen gaf uiteindelijk de doorslag."

"Uiteindelijk gaat het om de veiligheid."