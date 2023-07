20.000 bezoekers Awakenings Festival naar huis: 'Was pas net aangekomen'

Foto: Jan Waalen Foto: Jan Waalen Foto: Jan Waalen Volgende 1/4

De uittocht is begonnen bij Awakenings in Hilvarenbeek. De laatste festivalzondag is afgelast vanwege het dreigende noodweer. Tentjes worden ingepakt en auto's alweer volgeladen, nu het festival vroegtijdig tot een einde is gekomen. Bezoekers reageren teleurgesteld, maar begrijpen de beslissing van de organisatie.

Op de derde festivaldag zouden 32.000 bezoekers het festival bijwonen. 12.000 van hen hadden alleen een kaartje voor zondag en hoefden dus niet te komen. De overige 20.000 stonden op de camping en moesten dus eerder naar huis. Drie jongens waren helemaal uit Groningen afgereisd om het festival mee te kunnen maken. Ze waren zaterdag pas aangekomen en wilden vooral op zondag een feestje vieren. Maar dat valt nu dus in het water. Om er toch nog het beste van te maken, hebben ze hun stoeltjes maar uitgeklapt op de parkeerplaats. "Dan maken we er hier maar een feestje van", klinkt het vrolijk. "Kom allemaal maar hierheen!"

"Zijn we helemaal uit Australië gekomen, gaat het niet door!"

Twee jongens uit Australië hebben een nog veel langere reis achter de rug voor het Awakenings Summer Festival. Ondanks het vroege einde aan hun festival, kunnen ze toch nog lachen. "Zijn we helemaal uit Australië gekomen, gaat de derde dag niet door! Maar, we hebben goede herinneringen aan de eerste dagen hoor." Awakenings zegt zelf dat het een 'zwaar maar nodig' besluit was om de derde festivaldag af te gelasten. De organisatie kon de veiligheid van de bezoekers niet garanderen, door het verwachte noodweer. Later op de dag worden er fikse onweersbuien verwacht, met grote hagelstenen en zware windstoten. Het KNMI heeft code oranje afgekondigd. Mensen die op het festivalterrein zijn, is gevraagd om te vertrekken. En mensen die alleen voor de zondag een kaartje hadden, wordt verzocht om niet meer naar Hilvarenbeek te komen.

"Ik heb een biertje en muziek, dus waarom zou ik droevig zijn?"