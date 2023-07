Code oranje: zware onweersbuien met grote hagelstenen verwacht

Het KNMI heeft voor zondagmiddag en -avond code oranje afgekondigd. Er worden stevige onweersbuien verwacht met grote hagelstenen. Ook voor de provincies Limburg, Gelderland en Overijssel geldt code oranje.

De hagelstenen die zondagmiddag en -avond worden verwacht, kunnen een doorsnede hebben van 2 tot 4 centimeter. Ook kunnen er volgens het KNMI zware windstoten voorkomen van 75 tot 100 kilometer per uur.

In de rest van het land geldt zondagmiddag en -avond code geel vanwege het verwachte onweer. Volgens het KNMI is nog onzeker waar precies de zwaarste buien zullen vallen.

Warmste 8 juli ooit

Het verwachte noodweer van zondag volgt op de warmste dag van het jaar deze zaterdag. In Eindhoven werd het rond vier uur zaterdagmiddag 34,6 graden. Dat was daarmee ook meteen de warmste plek van Nederland. Nog nooit eerder was het zó warm op 8 juli.