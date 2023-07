Tropisch warm weekend met als afsluiter regen en onweer

Na een wat onstuimige week komen er weer tropische temperaturen aan dit weekend. Op zaterdag stijgt het kwik naar 33 graden. Zondag wordt het nog meer zweten, want dan is er naast een hoge temperatuur ook een hoge luchtvochtigheid. Met regen en onweer als afsluiter op zondag.

Afgelopen nacht koelde het nog behoorlijk af, in het buitengebied was het op sommige plaatsen zelfs maar tien graden. De huizen zijn inmiddels ook afgekoeld maar die warmte zit na dit weekend zo weer binnen, vertelt Alfred Snoek van Weerplaza.

Broeierig en klam

“We krijgen weer volop zomerweer met tropische temperaturen en weinig wind. In Frankrijk is zaterdag al wat regen en onweer te zien maar daar hebben we zaterdag in ons land nog maar weinig last van.” Wel is er op zaterdag later in de middag wat sluierbewolking te zien.

Op zondag is het iets minder warm maar is er wel een hoge luchtvochtigheid. “Dan wordt het broeierig en klam. En zoals dat meestal gaat, verwachten we dan in de avond regen en onweersbuien."

Er is nog enige onzekerheid maar het kan wel eens stevig onweer zijn, met lokaal veel regen in korte tijd en fikse windstoten.

Typisch Hollands zomerweer

De tropische warmte wordt door deze buien in ieder geval weer verdreven, Snoek verwacht maandag temperaturen rond de 25 graden.

Ook in de loop van de week wordt het minder warm en krijgen we typisch Hollands zomerweer met temperaturen tussen 20 en 25 graden en dagelijks kans op een bui.