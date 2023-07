Extra concert 'Groots-De Laatste', wat verdient Guus Meeuwis daar nou aan?

Nog ééntje dan! Guus Meeuwis kondigt een zevende 'Groots-De Laatste'-concert aan. Omdat de vraag naar kaarten voor de andere shows al groots was, waren er al eerder extra shows toegevoegd. Met inmiddels vijf van de zes shows uitverkocht, komt er daar dus nog eentje bij. Dan vraag je je toch eens af wat zo'n extra show nou oplevert. Joep Coolen, verbonden aan de Breda University of Applied Sciences, onderzoekt festivals en helpt mee een beeld te schetsen. "Ik ken geen andere concerten die het ook zo groot doen."

De extra show is zoals vanouds in het Phillips stadion. Daar is plek voort maar liefst 35.000 bezoekers. Voor de show zijn verschillende soorten tickets beschikbaar, van staanplaatsen tot 3e-rangs zitplaatsen. Die laatste zijn 49,50 euro per stuk. Ervan uitgaande dat alle bezoekers het 'goedkoopste' kaartje kopen, levert dat 1.732.500 euro op. Dat is inclusief servicekosten.

Om wat voor bedragen het nou gaat of hoeveel Guus er zelf aan overhoudt, weet Joep niet. Wél weet hij wat voor kostenposten er allemaal bij komen kijken. En dat zijn er nog al wat. "Een van de grootste kostenposten is het personeel. Van de mensen die het concept bedenken tot aan de mensen op het podium. Maar ook zij die de veiligheid en mobiliteit regelen."

De meeste kosten maak je vooraf, dat maakt dit wereldje volgens Joep een 'risicovolle branche'. "Bij Guus is er altijd veel vraag, het zal voor hem dus wat minder risicovol zijn. Het concept laat zich ook lastig vergelijken. Vrienden van Amstel komt een beetje in de buurt qua doelgroep en muziek."

In het daadwerkelijke stadion wordt ook een boel geregeld. "Het is natuurlijk een visueel spektakel. Dat moeten ook geregeld worden. Licht en geluid, het podium met catwalk, de veiligheidshekken, maar ook extra toiletten en extra barren." Vooral dat laatste hoort bij Groots. "De baromzet die zij maken is enorm."

Met al die kosten, is zo'n extra dag het dan nog wel waard? "Hoe langer je een locatie vasthoudt, hoe beter je kunt onderhandelen over de prijs. Elke dag dat je er extra staat is interessant. " Ook legt Joep uit dat het voordeliger is dat de show meerdere dagen achter elkaar gehouden wordt. Zo is er meer profijt van eenmalige kosten zoals het podium opbouwen: het podium wordt gebruikt voor meer shows en blijft langer staan.

"Je moet wel een beetje voelen wanneer de rek er uit is", vertelt Joep. "Bij Guus is er altijd veel vraag." En dat is te merken. De vorige reeks concerten lijkt nog maar net klaar te zijn of de nieuwe reeks is al weer bijna uitverkocht. "Nieuwe shows aankondigen vlak na de vorige is erg slim. Mensen zitten dan nog in de flow van het concert."

Hoeveel geld Guus onder de streep overhoudt is dus niet vast te stellen. De prijs van een kaartje is wel omhoog gegaan doordat alles duurder wordt. "Maar de Groots-kaartjes verkopen toch wel. Bij festivals zien we dat bijvoorbeeld iets minder. Zeker kleine festivals en kleinere concerten hebben het moeilijk. De grote artiesten blijven wel publiek trekken", sluit Joep af.

