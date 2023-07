Maashorst vangt 300 asielzoekers op in Van der Valk Hotel

De gemeente Maashorst gaat maximaal 300 asielzoekers voor maximaal drie jaar opvangen in het Van der Valk Hotel in Uden. Vanaf oktober moet de alternatieve opvang openen. Andere gasten kunnen dan niet meer terecht in het hotel. Dat heeft het gemeentebestuur vrijdag bekendgemaakt.

De gemeente Maashorst was al een tijd op zoek naar een goede plek om asielzoekers op te vangen. "Het liefste een vaste en structurele plek", zegt waarnemend burgemeester Rianne Donders. "Die zoektocht was bezig, maar we wisten nog niet wat dat ging opleveren."

Intussen kwam Van der Valk zelf naar de gemeente toe dat ze het hotel beschikbaar willen stellen om daar asielzoekers op te vangen. "Er kwam een mogelijkheid die ik niet had verwacht", zegt Donders. "Ja, er verdwijnt even een hotel, maar het lost wel een probleem op."

Daarna weer hotel

De komende drie jaar komen er maximaal 300 asielzoekers in het hotel aan de rand van Uden naast ziekenhuis Bernhoven. Het hele hotel wordt er voor ingezet. "Het hotel is een geschikte plek", zegt de waarnemend burgemeester. "Een hele hoop voorzieningen zijn er al."

Afgesproken is dat de asielzoekers maximaal drie jaar blijven. Daarna wordt het gebouw weer als hotel gebruikt. "Het hotel is belangrijk voor ons", zegt Donders. "Bijvoorbeeld voor het toerisme, het is een vergaderlocatie en er blijven mensen die iemand in het ziekenhuis hebben liggen. Die functie willen we heel graag weer terug."

Informatieavonden

Omwonenden zijn eerder op de dag op de hoogte gebracht en zijn uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Voor de direct omwonenden is er maandag een besloten informatieavond. Na de zomer komen er nog informatieavonden voor de verdere omgeving.

Er zijn meer plekken in Brabant waar Van der Valk asielzoekers opvangt of heeft opgevangen. Zoals bij kasteel Meerwijk in Den Bosch, hotel Nuland en in een hotel bij Cuijk. Ook op andere plekken in Nederland verblijven asielzoekers in hotels van Van der Valk.