Waterkraan gaat bijna open voor eerste deel van 'stadsrivier' Nieuwe Mark

In het centrum van Breda wordt de laatste hand gelegd aan het eerste stuk van 'stadsrivier' Nieuwe Mark. Ooit liep deze rivier als singel langs de stadspoorten van de Baroniestad, maar in de jaren zestig werd hij deels gedempt. Als alles meezit, is in 2026 de verbinding tussen de haven en rivier de Mark een feit. Met vaarroutes langs begroeide kades, fiets- en wandelpaden, nieuwe horeca, woningen en terrassen. "Het kan niet anders dat Breda hierdoor nog mooier wordt", vertelt een trotse wethouder Daan Quaars.

De vertraging komt doordat het voltooien van de kades meer tijd in beslag neemt dan vooraf bedacht. Die worden op maat in beton gestort, waarna ze verdwijnen achter gemetselde muren van speciale bakstenen en specie.

Projectleider Paul Wijnen: "Met de hand wordt alles opgemetseld. Zowel de stenen als de voegmortel zijn zo uitgekozen dat plantjes zich kunnen hechten en gaan groeien. Achter de muren zit ook een speciaal substraat dat water opzuigt, waardoor de kademuren zelfs in de zomer vochtig zijn voor de planten."

De hele verbinding tussen de in 2007 heropende haven en de Mark ten zuiden van de stad kost de gemeente Breda vele tientallen miljoenen, maar dat is het volgens de wethouder ook meer dan waard. "Toen de ondergrondse parkeergarage werd gesloopt en weer haven werd, zag je dat iedereen daar enthousiast over werd. Dat je daar op een terras met een biertje aan het water kon zitten. Of wandelen of fietsen. Dat hele gebied floreert weer. En dat willen we hier ook en daarom investeren we in onze stad", licht Daan Quaars toe.

Breda kreeg zelfs Europese subsidie om in dit project nieuwe natuur te ontwikkelen. "Er groeien straks zelfs bomen uit de kademuren. Dat is allemaal experimenteel, maar geeft aan hoe we de stad willen klaarmaken voor klimaatverandering en hitte", aldus de wethouder.