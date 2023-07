Festival Awakenings dreunt Tilburg uit bed, klaagzang op Twitter

Tienduizenden bezoekers genieten dit weekend op het terrein van de Beekse Bergen in Hilvarenbeek van het technofestival 'Awakenings'. Maar ook in de omgeving kunnen talloze mensen 'meegenieten'. Tot in Tilburg wordt op Twitter massaal geklaagd over de geluidsoverlast van het festival. Hun nachtrust leed daaronder, maar mensen maken zich ook zorgen om de dieren in het safaripark.

Rik Claessen Geschreven door

De eerste tweets over de geluidsoverlast verschenen rond tien uur in de avond. Met de vingers in de oren gingen de gedachten ook uit naar de dieren in het safaripark naast het festivalterrein. Een woordvoerder van Beekse Bergen stelt de twitteraars gerust: "We houden het altijd goed in de gaten en de dieren ervaren geen last van het geluid." Lage tonen

Geluidstechnicus Dennis van der Vleuten bood op Twitter wat inzicht bij het geluidsvolume. De uitkomsten van zijn metingen op zo'n 4,5 kilometer van het festivalterrein plaatste hij op Twitter.

Wachten op privacy instellingen...

Daarbij geeft hij ook een toelichting: "Het zijn vooral lage tonen die je hoort. In moderne elektronische muziek zitten veel lage tonen. Die zorgen voor veel luchtdruk. Daardoor absorbeert de atmosfeer het geluid minder en verspreidt het zich verder." Daarom horen mensen dus de lage tonen op behoorlijke afstand van de bron. Een echte uitzondering is het ook niet. "Het geluid was vergelijkbaar met andere festivals zoals 'Best Kept Secret'. Dat mensen er last van hebben is een beetje een prijs die je betaalt als openluchtfestival." Of de geluidsoverlast ook te maken heeft met de windrichting durfde hij niet te zeggen. Dennis benadrukt dat hij zeker niet wil klagen over het geluid. "Ik vind het superleuk dat er veel wordt georganiseerd en ik gun iedereen een leuk festival!" Hieronder lees je de tweets over de geluidsoverlast:

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...