Hond Goofy in kritieke toestand op IC, baasje zoekt getuigen van aanrijding

Een nachtmerrie vrijdagmiddag voor Carin uit Den Bosch. Haar hondje Goofy werd aangereden door een automobilist aan de Rompertsebaan maar de bestuurder is doorgereden. Carin is naarstig op zoek naar getuigen, want Goofy ligt inmiddels op de intensive care in het dierenziekenhuis in Waalwijk. "Goofy lag helemaal verstijfd en met z’n nek achterover. Ik heb er geen moment aan gedacht om getuigen te bevragen.”

Het begon allemaal rond vijf uur vrijdagmiddag, tijdens een wandeling langs de Rompertsebaan met haar drie hondjes. Naast Goofy (een pomchi, een kruising tussen een pomeriaan en een chihuahua) had ze ook haar andere twee kleine hondjes bij zich. Goofy is met acht maanden de jongste van de drie. “Het is echt een schat van een beestje.” Tijdens haar wandeling liep ze ook gelijk langs de apotheek om medicijnen op te halen. “Toen ik weer naar huis wilde lopen, zag ik een vrouw met twee heel grote honden. Ik bleef daarom even wachten, want mijn hondjes blaffen tegen alles.”

"Ik heb m’n hondjes de lucht in gezwierd, omdat de honden naar ze hapten."

Ze liep pas verder toen de vrouw met de twee grote honden een eind voor haar liep, want ze moest zelf ook die kant op. Maar toen de grote honden omdraaiden en de kleine honden van Carin zagen, kwamen ze toch op ze afgerend. “Die vrouw werd door haar honden meegetrokken. Ik ben aan de kant van de weg gaan staan en heb m’n hondjes de lucht in gezwierd, omdat de honden naar ze hapten. Ik wilde voorkomen dat ze gebeten zouden worden.” Op dat moment glipte Goofy uit zijn tuigje en rende weg, zo de Rompertsebaan op. Ook een van de grote honden rukte zich los en rende weg. “Ik ben zelf naar een supermarkt gerend want ik kon Goofy met geen mogelijkheid bijhouden. Ik heb daar de andere twee hondjes veilig gesteld en 112 gebeld.” Toen ze weer buiten kwam, bleek de vrouw met haar grote honden vertrokken. Maar op dat moment kreeg Carin te horen dat haar hondje was aangereden, en dat de bestuurder is doorgereden.

"Hij heeft geen hersenletsel en geen gebroken nek, dat is enigszins positief."

“Er stonden heel veel getuigen bij de plek van de aanrijding, maar ik was op dat moment in shock. Goofy lag helemaal verstijfd en met z’n nek achterover. Ik wilde vooral zo snel mogelijk naar de dierenarts en heb er geen moment aan gedacht om getuigen te vragen wat ze gezien hadden.” Ze hoopt nu vooral dat getuigen zich melden, zodat ze de bestuurder van de auto kan vinden. Ze looft 1000 euro uit voor de gouden tip, heeft affiches opgehangen en op social media een oproep gedaan. Maar ze hoopt vooral dat de doorrijder zichzelf meldt. "Dit gaat me heel veel geld kosten, ik hoop daar toch uit te komen met de bestuurder en de verzekering." Goofy ligt nog op de intensive care, verbonden aan apparatuur met allerlei draden en een infuus. Z'n pootjes zitten in het verband. Het diertje boekt ‘minimale vooruitgang’. “We weten inmiddels dat hij geen hersenletsel heeft en geen gebroken nek, dat is enigszins positief. Maar ze hebben wel gezegd dat we ons er niet op vast moeten pinnen, het blijft kritiek.”