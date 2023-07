Twee gewonden bij steekpartij aan de Oostplas in Goirle

Bij een steekpartij in Goirle zijn zaterdagavond twee 22-jarige mannen zonder vaste woonplaats in Nederland gewond geraakt. De politie kwam met veel mensen naar de Oostplas in Goirle om onderzoek te doen. Daar zou een groep langs de plas hebben gezeten, waar de steekpartij gebeurde. Er zijn twee mannen - een 22- en 33-jarige Tilburger - aangehouden. Ook zijn twee messen in beslag genomen.

Mogelijk is een onderlinge ruzie aanleiding voor het steekincident geweest. Volgens een 112-correspondent zijn er langs de plas in ieder geval fietsen, rugzakken en barbecues gevonden. Ook zijn twee messen in beslag genomen. Die werden gevonden in het gras. Er zouden vaker groepjes mensen langs de Oostplas zitten. Het water is omgeven door bosjes, waar je hier en daar tussendoor kunt om bij het water te komen. Buurtbewoners zeggen dat ze regelmatig overlast ervaren door zulke groepen die in die bosjes zitten, vertelde de 112-correspondent. Zeven politiewagens

De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Volgens de correspondent kwamen zeven politieauto's naar de Hoge Wal in Goirle, de omgeving werd afgezet om onderzoek te doen. De slachtoffers zijn in het ziekenhuis behandeld aan hun verwondingen.

Foto: Toby de Kort/SQ Vision

Foto: Toby de Kort/SQ Vision