Een wielerronde in het dorp is op zich niet zo bijzonder, maar wel met een rondemiss van 86 jaar. In Sint Anthonis is de 86-jarige Jeanne Verstegen verkozen tot rondemiss. Dat maakt haar de oudste van Nederland. Ze huldigt zaterdag de winnaars en deelt bloemen uit, maar kussen doet ze liever niet. Al wil ze voor sommige deelnemers wel een uitzondering maken.