'Een ongekende vuurzee', buurman moest huis uit vanwege brand kringloopzaak

Van Kringloop De Kempen is zondagochtend weinig over (foto: Imke van de Laar). Chris Rademakers moest vanwege de brand bij Kringloop de Kempen 's nachts zijn huis uit (foto: Imke van de Laar). Bestuurder Ton Dietvorst bouwde volop mee aan Kringloop De Kempen: "Dat werk is nu in een keer vervlogen..." (foto: Imke van de Laar). Volgende 1/3 Van Kringloop De Kempen is zondagochtend weinig over (foto: Imke van de Laar).

Chris Rademakers schrok zich zaterdagnacht een ongeluk toen de politie ineens bij hem voor de deur stond. Die kwam vertellen dat hij zo snel mogelijk zijn huis moest verlaten. Pal achter zijn huis aan De Run in Veldhoven woedde een uitslaande brand in een kringloopwinkel en het vuur dreigde over te slaan.

"In eerste instantie dacht ik: wat is dit?", vertelt Chris zondagochtend. "Maar al snel zag ik dat het om een flinke uitslaande brand ging bij Kringloop De Kempen. Ik zag een enorme vuurzee, ongekend. De hitte kon je echt voelen. De bevelvoerder van de brandweer zei dat ik moest meenemen wat me dierbaar is. De brandweer wist niet of mijn huis behouden kon blijven of niet. Vervolgens werden we snel naar de andere kant van de straat gebracht."

"Zo'n 180 mensen zitten nu tijdelijk zonder werk."

Ton Dietvorst is de bedrijfsleider van Kringloop De Kempen dat bij de brand in vlammen opging. "Ik werd werd rond kwart voor vier 's nachts gebeld door de meldkamer. Ik miste dat telefoontje in eerste instantie, maar mijn collega nam wel de telefoon op en hij belde mij. Vervolgens zijn we met grote spoed hierheen gekomen. Toen stond het gebouw al in lichterlaaie. Er kwamen flinke vlammen uit het dak. Nu rest een heel trieste aanblik van alles wat we hier samen opgebouwd hebben. Ik werk hier zelf al zestien jaar en heb volop meegebouwd aan wat hier stond. Dat is nu in één keer vervlogen..." Kringloop De Kempen is sinds 2007 gevestigd op bedrijventerrein De Run in Veldhoven. "Sindsdien zijn we enorm gegroeid. We hebben hier 182 mensen aan de slag. Die zitten nu tijdelijk zonder werk."

"Van de winkel en alle spullen zoals meubels, kleding, fietsen en computers is niets meer over."

"We hadden hier winkel van ongeveer duizend vierkante meter met daarachter nog een magazijn van tweeduizend vierkante meter", vervolgt Ton. "Van die winkel en alle spullen die daar stonden is niets meer over. Denk aan meubels, kleding, fietsen en computers. Ook ons centrale magazijn, van waaruit we ook onze andere drie winkels in de regio bevoorraadden, was hier." Ook de centrale sorteer- en reparatieafdelingen en de kledinginzameling waren in Veldhoven. "We maakten hier enorm veel dingen in orde voor de verkoop. Dit ligt nu allemaal stil. De andere winkels in deze regio kunnen gelukkig zelfstandig doordraaien. Alleen krijgen ze nu wat minder spullen omdat we geen voorraad vanuit hier nu kunnen aanleveren." Ton hoopt dat de kringloopwinkel binnenkort ergens anders in de buurt een ruimte kan betrekken, zodat alle activiteiten voortgezet kunnen worden. "Voor een deel kan dit in onze andere winkels, maar ook hier in Veldhoven willen we graag doorgaan. Dit was onze hoofdvestiging. Hier hadden we ook onze centrale diensten, de boekhouding en de kantoordiensten. Alles zat hier. Dat is nu allemaal stilgevallen." LEES OOK: Enorme brand verwoest kringloopwinkel, huizen in de buurt ontruimd

Bij daglicht is de schade aan het gebouw van Kringloop de Kempen goed te zien (foto: Imke van de Laar).