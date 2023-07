Enorme brand verwoest kringloopwinkel, huizen in de buurt ontruimd

Een enorme brand op industrieterrein De Run in Veldhoven heeft een kringloopwinkel zaterdagnacht volledig verwoest. Het vuur sloeg vanuit de kringloopwinkel over op een gebouw daarnaast. Er werd een NL Alert verstuurd vanwege de grote rookontwikkeling, een aantal mensen in de buurt moest voor de zekerheid hun huizen uit. Het slopen en nablussen van het gebouw gaat waarschijnlijk de hele zondag duren.

Er is niemand bij de brand gewond geraakt.

Door brandweer ontdekt

De brand werd rond kwart over drie zaterdagnacht ontdekt door de brandweer zelf. Op de weg terug van een andere melding zagen brandweerlieden het vuur op het industrieterrein.

De kringloopwinkel op het industrieterrein stond in brand. Al snel werd er opgeschaald naar 'zeer grote brand'. Om te voorkomen dat ook naastgelegen panden in brand zouden vliegen, zijn extra brandweerwagens ingezet. Maar dat kon niet voor zorgen dat een gebouw naast de kringloop, toch vlam vatte. Al lijkt de schade daar mee te vallen: er is vooral brandschade aan de buitenkant van het pand.

NL Alert

Omdat er heel veel rook vrijkwam bij de brand, werd er een NL Alert verstuurd. De brandweer adviseerde mensen die in de buurt wonen, om ramen en deuren gesloten te houden als ze last hadden van de rook.

Ingestort

Volgens de 112-correspondent is het hele gebouw van de kringloop helemaal verloren gegaan bij de brand. Aan de achterkant van de kringloopwinkel staan een aantal woonhuizen, aan de Dorpsstraat. De schuurtjes van die huizen grenzen aan het brandende pand. Bewoners van een paar huizen moesten daarom hun woningen uit, voor de zekerheid.

Bij het blussen van de brand is een brandweerman onwel geworden. Hij werd bevangen door de hitte van de brand.

Zo rond vijf uur in de ochtend leken de uitslaande vlammen verdwenen en was er vooral nog veel rook te zien. De brandweer probeerde met in ieder geval vier hoogwerkers de brand van bovenaf te bestrijden. Rond half zeven was de brand echt onder controle.

Het pand van de kringloopwinkel wordt nu gesloopt, zodat er goed nageblust kan worden. Dat zal waarschijnlijk een goed deel van de dag in beslag nemen.