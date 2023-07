From left! To right! Deze Amerikaan is de allergrootste Snollebollekes-fan

Het kan niet anders of de Amerikaanse Mo (24) is de allergrootste Snollebollekes-fan van de hele wereld. Afgelopen week ging zijn droom in vervulling toen hij op het festival Wish Outdoor in Beek en Donk zijn held live op het podium zag. "Het was amazing!"

Vorig jaar hoorde de Amerikaan voor het eerst muziek van Snollebollekes. Zijn Nederlandse vriendin Nadeche (23) draait vaak Nederlandse muziek als hij in de buurt is. "Toen kwam er een keer een van zijn liedjes voorbij. Het was liefde op het eerste gezicht. Of op het eerste gehoor, eigenlijk."

Wat er dan zo geweldig is aan Snollebollekes? "I just love his energy! Zijn muziek is geweldig, zijn energie is geweldig", probeert Mo uit te leggen. "Als ik zijn muziek hoor, my body just takes over. Deze man is góed!"

Mo, of Mootje voor vrienden, is nu drie maanden in Nederland op een toeristenvisum. Nadeche verraste hem met de kaartjes voor Wish. Zodat hij na alle TikTok-filmpjes van Snollebollekes, hem nu eens in het écht kon zien.