Hondje Goofy overlijdt na aanrijding: 'We zijn echt heel boos'

Hondje Goofy is zondagochtend overleden. Het huisdier van Carin uit Den Bosch werd vrijdag aangereden door een automobilist aan de Rompertsebaan in Den Bosch. Het beestje lag op de ic, maar daar hebben ze het zondag laten inslapen.

Het gezin van Carin werd in de loop van de ochtend gebeld door het dierenziekenhuis in Waalwijk. “Ze zeiden dat we moesten komen. Dat we waarschijnlijk afscheid moesten nemen”, vertelt Carin snikkend. Het verlies zit haar erg hoog.

"Het hart van Goofy klopte zondag nog, maar Goofy was eigenlijk hersendood." Hij had een hersenbeschadiging, zo bleek. Eerder waren er nog positieve signalen omdat Goofy's nek niet gebroken was.

Toch mocht dat niet baten. “Mijn dochter heeft hem nog even vastgepakt en toen hebben we hem laten inslapen. We hebben Goofy net in de tuin begraven en hebben ook een altaar voor hem gemaakt.”