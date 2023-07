'Vliegende' waterstofboot wordt wereldkampioen

Het Hydro Motion Team is zondag in Monaco wereldkampioen geworden met diens vliegende waterstofboot. Het team heeft binnen een jaar tijd een boot ontworpen en gebouwd in Drimmelen. Vervolgens won het team zondag in de Monaco Open Sea Class 2023.

Ron Vorstermans Geschreven door

De zelfgebouwde boot vaart op waterstof. De boot stoot dus alleen water uit en geen broeikasgassen. In totaal bestaat het Hydro Motion Team uit 23 studenten. Onder de boot hangen een soort horizontale vinnen. Die zorgen ervoor dat de boot bij een hogere snelheid een 'lift' krijgt. Daardoor komt de romp boven het water uit. De boot vliegt dan bijna over het water. Werking

De waterstoftechniek werkt even simpel als ingewikkeld. Waterstof wordt via een brandstofcel omgezet in stroom waarmee je een elektromotor kunt aandrijven. Het enige restproduct is water en dus zijn er geen schadelijke uitlaatgassen. De techniek wordt al mondjesmaat toegepast in auto's, vrachtwagens en bussen. Maar door een beperkt aantal plekken waar waterstof kan worden getankt, komt deze vorm van vervoer nog niet echt van de grond. De Monaco Energy Boat Challenge

De Monaco Energy Boat Challenge is een internationale wedstrijd die ‘innovatieve oplossingen op het gebied van duurzame energie en de maritieme industrie samenbrengt’. Het studententeam is naar Monaco afgereisd en won in de onderdelen snelheid, wendbaarheid en uithoudingsvermogen.

De waterstofboot van het Hydro Motion Team in het water bij Drimmelen. (foto: Raoul Cartens)