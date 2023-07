Brand blussen op een tropische dag, dan is een zwembad soms noodzaak

Het blussen van branden is op zichzelf al zwaar werk maar als het buiten ook al bloedheet is, wordt het een nog heftiger karwei. Dat ondervond ook het brandweerteam van Zeeland dat was opgeroepen om een schuurbrand in Langenboom te bestrijden. De brandweerlui raakten door de hitte bevangen, door de combinatie van brand en de hoge buitentemperatuur. Een buurman verderop bood zijn zwembad aan, zodat de brandweermensen even konden afkoelen.

De brand woedde aan de Magnoliastraat in Langenboom. Achter een huis is daar een schuur afgebrand. De bewoner van het huis raakte gewond en moest met een ambulance naar het ziekenhuis worden gebracht. Verschillende brandweerlieden raakten oververhit. Uiteindelijk waren ze allemaal door de hitte bevangen. Een brandweerkorps uit Grave moest worden opgeroepen om de klus af te maken. De buren in een zijstraat hadden een zwembad in de tuin staan en boden verkoeling voor het oververhitte team. "Die mannen gingen kapot van de hitte", vertelt de buurman. "Dus ik zei: 'Duik erin!' Zaten ze er met negen man in. Ze waren in ieder geval dankbaar." Zelf had de buurman overigens geen schade van de brand: "Hier en daar dwarrelde wat as neer. En ik ging met de tuinslang naar voren om het een en ander nat te houden. Daar bleef het gelukkig bij."

Foto: Marco van den Broek/SQ Vision