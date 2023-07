En dat is zeven! Studenten TU Eindhoven winnen opnieuw WK robotvoetbal

Studenten van de TU Eindhoven zijn zondag in Frankrijk opnieuw wereldkampioen robotvoetbal geworden. De finale van de Robocup was een Brabants onderonsje. De robots van het studententeam Tech United versloegen (6-2) namelijk de robots van het team de Falcons van chipfabrikant ASML. "Als het om mechatronica en robotica gaat is dit een heel sterke regio," zegt Matthias Briegel, teamleider van de studenten.

Ook Fontys en VDL hebben namelijk een team. Het is de vierde keer op rij dat de Eindhovense studenten het WK winnen en de zevende wereldtitel sinds hun bestaan. Volgend jaar volgt een thuiswedstrijd, dan is het WK in Eindhoven. "Dat moeten we ook winnen", meent Briegel die aangeeft dat het geheim dit jaar in een ander wielsysteem zat. De robots hebben al jaren drie wielen, maar die waren niet zo wendbaar. "We hebben nu een ander aandrijfsysteem, waarmee we de drie wielen makkelijk in de rijrichting kunnen zetten. We kunnen dan ook veel sneller accelereren met snelheden tot zeven meter per seconde. We zijn het enige team met deze wielen, toch was het spannend."

"Je kunt niet ingrijpen als het misgaat."

De tafelhoge robots spelen vijf tegen vijf met een echte voetbal, in twee helften van een kwartier, op een veld van 18 x 12 meter. Ze zijn van tevoren geprogrammeerd. Zodra het fluitsignaal klinkt voetballen ze compleet zelfstandig en zijn de mensen slechts toeschouwer. "Het is heel spannend om aan de kant te zitten. Je kunt niet ingrijpen als het misgaat. Toen we wonnen was dat een super mooi moment." In het Eindhovense studententeam zitten ongeveer twintig mensen. "Sommigen zitten al jaren in het team en zijn inmiddels afgestudeerd, anderen zijn nieuw. We zijn hier het hele jaar mee bezig, eerder dit jaar was er ook een EK in Portugal. Maar dat er oudgedienden zijn, betekent niet dat we als enige een kennisvoorsprong hebben. Na afloop van het toernooi is het namelijk de bedoeling dat je alle kennis deelt. Dat gaan we morgen doen." Tekst gaat door onder de foto

Foto: Tech United.

Het doel van de Robocup is namelijk niet winnen, zegt Briegel. "Het is de bedoeling dat onze kennis gebruikt wordt om de ontwikkeling van robots te versnellen, zodat de samenleving er iets aan heeft. Bij het toernooi moeten we tegenstanders verslaan die ons dwars zitten. We worden daardoor gedwongen onze robots zo slim mogelijk te maken. Zo'n techniek die we nu ontwikkeld hebben voor de wielen, kan ook worden ingezet voor zorgrobots die medicijnen rondbrengen."

"Voetbalrobots moeten in 2050 kunnen winnen van topvoetballers."