Anna zag een bijzonder natuurverschijnsel: deze rolwolk kwam voorbij

Het weer blijft een fascinerend fenomeen, dat bleek ook zondag. Het voorspelde noodweer zorgde boven Almkerk voor een zogeheten rolwolk. Anna Arentse zag hem komen en legde het fenomeen vast.

Een rolwolk is een langgerekte wolk die om zijn horizontale as draait en geheel los staat van de wolken er boven. Volgens meteorologen is het een vrij zeldzaam verschijnsel. De wolk ziet eruit als een soort langgerekte buis.

Het gebeurde rond vier uur in Almkerk, in de polder. Anna Arents zag recht voor haar huis een heuse rolwolk ontstaan.

Arents: “Het gebeurde recht voor m’n neus en de wolk kwam heel snel op ons af. Ineens werd het donker en het bracht in hoog tempo flinke regen, harde wind en gerommel.”

Bij de akkers in haar omgeving was op dat moment bliksem te zien. “Het werd mistig van de regen die op komst was dus ik ben snel naar binnen gegaan. De regen stortte daarna uit de hemel.” In Almkerk hield het heftige weer een uurtje aan.