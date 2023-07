Mannen gooien brandbommen en granaten naar huizen: 17 en 10 jaar cel

Twee mannen (33 en 34) moeten van het gerechtshof in Den Bosch 17 en 10 jaar de cel in voor het plegen van aanslagen in Eindhoven, Leende, Oss en Haarlem. Ze zitten achter ontploffingen en brandstichtingen in en bij huizen en probeerden zo mensen te vermoorden. Eerder legde de rechtbank het duo 15 en 8 jaar gevangenisstraf op.

Volgens het gerechtshof hebben de aanslagen enorme indruk gemaakt op de slachtoffers. Maar daar haalden de daders hun schouders over op. "Dit besef lijkt op geen enkel moment bij de mannen te zijn binnengekomen."

Golf van geweld

De geweldsgolf waar de mannen achter zitten, begon in februari 2018 met een autobrand voor een huis aan de Asterstraat in Oss. Arie den Dekker was een van slachtoffers tijdens de terreurcampagne. Zijn honden stierven bij brandstichting in zijn huis, maar Den Dekker zelf wist ternauwernood weg te komen.

De man uit Oss werd een doelwit omdat hij met de politie had gepraat, nadat Peter Netten werd doodgeschoten op een woonwagenkamp in Oss. Dat lag een paar straten verderop bij hem. Den Dekker hoorde schoten en zag een auto wegrijden.

Hij had het gevoel dat hij niet werd beschermd door onder meer de gemeente Oss. In juli 2020 stak Den Dekker zichzelf in brand voor het gemeentehuis. Hij overleed ter plekke.

Puur geluk

De twee daders uit Arnhem en Roemenië lieten een groot spoor van vernieling achter. In 2018 gingen ze met een derde man naar Eindhoven en gooiden daar een handgranaat in de hal van een huis. Het tweetal werd in oktober 2018 opgepakt in een vakantiepark in Belfeld in Limburg. Volgens de rechter was het puur aan geluk te danken dat er geen dodelijke slachtoffers zijn gevallen bij de aanslagen.

Het hof ziet de 34-jarige Arnhemmer als hoofdverdachte omdat hij fungeerde als tussenpersoon en zijn mededader instrueerde over hoe hij de branden kon stichten.

Volgens de rechter kwamen de opdrachten voor de misdrijven uit het criminele circuit. "De bedoeling was om slachtoffers angst aan te jagen of een boodschap over te brengen. Dat de verdachten hiertoe bereid waren, getuigt van een beklemmende gewetenloosheid."

Strafkorting

De gerechtshof vindt dat de mannen eigenlijk celstraffen van 18 en 11 jaar verdienen. Maar omdat het strafproces in de ogen van de rechters te lang duurde, krijgen ze allebei een jaar cel 'korting'.

Een derde man die bij de reeks aanslagen betrokken was, kreeg eerder een celstraf van 30 jaar. Hij ging niet tegen de straf in beroep.

