Mannen die molotovcocktails gooiden in huis van Arie den Dekker moeten 8 en 15 jaar de cel in

Twee mannen hebben donderdag vijftien en acht jaar celstraf gekregen voor een reeks aanslagen in Oss, Leende, Eindhoven en Haarlem. De twee zijn ook schuldig bevonden aan de aanslagen op Arie den Dekker. Ze gooiden molotovcocktails in zijn huis. Zijn twee honden overleefden dat niet.

De 31-jarige Nicky P. uit Arnhem pleegde volgens de rechtbank in Den Bosch acht aanslagen, waarbij onder meer handgranaten, brandbommen en vuurwerkmortieren zijn gebruikt. Hij krijgt vijftien jaar. De 30-jarige Roemeen Dumitru M., zonder vaste woon- of verblijfplaats, moet acht jaar de cel in voor betrokkenheid bij twee van die aanslagen.

Golf van geweld

De geweldsgolf begon in februari 2018 met een autobrand voor een huis aan de Asterstraat in Oss. Ook gooiden de mannen twee molotovcocktails in de woning van Arie den Dekker aan de Aengelbertlaan.

Zijn twee honden stierven bij die aanslag, maar Arie wist ternauwernood weg te komen. Den Dekker werd een doelwit omdat hij met de politie had gepraat. Hij had het gevoel dat hij niet werd beschermd door onder andere de gemeente. Den Dekker stak zichzelf in juli dit jaar in brand voor het gemeentehuis en overleed.

Beide verdachten gingen later in september 2018 samen met een derde verdachte naar Eindhoven en gooiden daar een handgranaat in de hal van een huis. De twee werden in oktober 2018 opgepakt in een vakantiepark in Belfeld in Limburg. De derde verdachte werd kort daarna opgepakt in Maarsbergen.

Volgens de rechtbank komen de opdrachten voor de misdrijven uit het criminele circuit. "De bedoeling was om slachtoffers angst aan te jagen of een boodschap over te brengen. Dat de verdachten hiertoe bereid waren, getuigt van een beklemmende gewetenloosheid. Het was aan geluk te danken dat er geen dodelijke slachtoffers zijn gevallen", schrijft de rechtbank in het vonnis. De verdachten moeten van de rechtbank schadevergoedingen van in totaal 42.000 euro betalen aan drie benadeelden.

Moord in Schaijk

De rechtbank doet maandag uitspraak in de zaak van de derde verdachte Dennis van der Z. uit Nijmegen, tegen hem is dertig jaar cel geëist. Hij stond ook terecht voor de moord op de 51-jarige Henk Baum uit Nistelrode. Baum werd in maart 2018 in Schaijk doodgeschoten in zijn auto.

