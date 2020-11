Dennie van der Z. (23) ontkent moord op Henk Baum en weet niet veel van andere aanslagen

Foto: Marco van den Broek/SQ Vision vergroot

Verschillende aanslagen en brandstichtingen, poging tot doodslag en een moord: het is een flinke lijst met misdaden waarvoor Dennie van der Z. (23) dinsdag terecht stond. Het beeld dat wordt geschetst voor de rechtbank is van een gevaarlijke, gewetenloze huurling die zonder scrupules voor geld of voor de lol veel aanslagen en een moord pleegde.

Hij is pas 23 jaar en heeft al heel wat op zijn kerfstok. Van der Z. zit er tijdens de rechtszaak rustig bij. Hij heeft zijn rode haren strak achterover gekamd en een nette witte blouse aan. Hij geeft op enkele vragen antwoord, al zijn die antwoorden niet makkelijk te verstaan, omdat hij slecht articuleert. Maar op veel vragen zegt hij niet te willen antwoorden. "Ik praat niet over anderen", blijft hij herhalen. Hij zegt ook niet te willen zitten voor iets wat hij niet heeft gedaan.

Moord

Dennie van der Z. doelt daarmee op de moord op Henk Baum. De autosloper uit Oss werd in maart 2018 doodgeschoten in zijn auto, die stond geparkeerd onder het viaduct van de Rijksweg in Schaijk. De lange lijst van misdaden van Dennie zijn verdeeld over twee onderzoeken, namelijk Hollandia, over de moord op Baum en het onderzoek Greeve, over verschillende brandstichtingen en aanslagen, waaronder een brandstichting bij Ossenaar Arie den Dekker. De zaken worden los van elkaar behandeld.

Als eerste wordt de zaak over Baum besproken en er lijkt veel bewijs dat Dennie daar op zijn minst bij is betrokken. Op de dag van de moord is hij op zoek naar Baum, hij bezoekt zijn sloopbedrijf in Oss, het kamp in Nistelrode waar Baum woonde en vervolgens achtervolgt hij hem een tijd in een gestolen Ford Fiësta. Opvallend is dat zijn lange rode haar zwart is geverfd.

Vijf keer geschoten

Later op de dag zit Baum in zijn Porsche die onder een viaduct staat. Hij wordt daar vijf keer van dichtbij in zijn hoofd en nek geschoten. Getuigen hebben een jongeman bij de auto zien staan. Vlak na de moord vond de politie een stuk verderop een Ford Fiësta. Er was geprobeerd die auto in brand te steken, maar dat was niet gelukt. In de auto wordt dna gevonden van Van der Z.

Dennie zegt dat hij zijn auto die dag heeft afgestaan aan iemand anders, dus dat hij zelf niet in de auto zat toen de moord werd gepleegd. Waarom hij zijn auto afstond en aan wie hij dat deed wil hij niet zeggen. Later knipt Dennie zijn haar af en vertrekt voor enige tijd naar Roemenië. In telefoongesprekken die later worden getapt, vertelt hij aan verschillende mensen dat hij nog een grote som geld verwacht.

Gejaagd op Baum

Anneke Baum, de dochter van de doodgeschoten Henk maakt gebruik van het spreekrecht en terwijl ze verklaart, kijkt ze Dennie indringend aan. “Weet je nog dat je bij mij was? Jij hebt voor ons de keuze gemaakt. Drie uur lang heb je op hem gejaagd. Denk jij er nog wel eens aan? Wij wel, iedere dag. Antwoorden krijgen we niet, want je zegt niks.”

De zaak Greeve gaat over een hele lijst brandstichtingen en aanslagen, vooral in Oss, maar ook in Eindhoven, Leende en Haarlem. De 31-jarige Nicky P. en de 30-jarige Roemeen Dumitru M. stonden hiervoor eerder voor de rechter. Tegen hen werd 20 en 15 jaar geëist. Van der Z. en zijn twee kompanen worden dankzij telefoongegevens, reishistorie, camerabeelden en getuigenverklaringen gelinkt aan deze flinke lijst van aanslagen.

Veel bewijs

Ook bij deze zaak heeft Van der Z. een spoor van bewijs achtergelaten. Zo werd er een brandbom gegooid naar een huis aan de Asterstraat in Oss. Op een plastic flesje dat daarbij werd gebruikt is het dna van Dennie gevonden. Bij een eerdere brandstichting van de auto van de bewoonster werd een zelfde werkwijze gebruikt.

Niet veel later werd er weer een brandbom gegooid, nu bij kennissen van de bewoonster van de Asterstraat. Dat gebeurde bij een woonwagenkamp in Haarlem waar de bewoonster met haar kleinkinderen aanwezig was. De daad werd vastgelegd op beeld. Ook hier werd op gebruikte flessen dna gevonden van Dennie.

In Leende heeft hij een auto in brand gestoken die oversloeg op een huis. Dit is het enige feit dat Van der Z. volledig bekent. "Iemand vroeg me dat te doen, dus ik heb dat gedaan", vertelt hij. Verder wordt hij ook nog verdacht van een aanslag met een granaat op café het Berghje in Oss. "We hadden alle drie dood kunnen zijn", aldus de bewoonster in een slachtofferverklaring. "We weten niet waarom en dat speelt iedere dag door ons hoofd. We zijn achterdochtig geworden en schrikken bij bepaalde geluiden."

Bewijs

Als er ergens bewijs voor is, geeft Van der Z. iedere keer een net toereikende verklaring. Zo bleek uit telefoongegevens dat hij in Haarlem was toen daar een aanslag werd gepleegd. “Ik zat bij iemand in de auto die me die bom in de hand drukte. Ik heb die gewoon weer weggelegd. Daarna zei hij dat hij iets had gegooid, maar ik heb geen idee waar of waarom hij dat deed. Ik was gewoon met iemand meegereden”, aldus Dennie. En ook wie dat dan was, wil de verdachte weer niet zeggen, want 'ik verklaar niet over anderen', mompelt hij.

De rechtszaak duurt drie dagen. Donderdag worden nog meer strafbare feiten uit zaak Greeve behandeld en deskundigen gehoord en vrijdag komt de officier van justitie met de eis tegen Van der Z..

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.