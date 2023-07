Vrouwen nemen wraak op beste vriendin na foute opmerking

Twee vrouwen, beste vriendinnen van elkaar, stonden maandag voor de rechter in Den Bosch. De een was zo boos over een opmerking van de ander, dat ze wraak wilde nemen. Ze schakelde een andere vriendin in en samen maakten ze het leven van het slachtoffer uit Asten zuur. De wraak ging zover dat beide verdachten maandag door de rechter een taakstraf van 100 uur opgelegd kregen vanwege stalking en oplichting.

Het begon met een opmerking tijdens een lunch, aldus een van de vrouwen. De twee vriendinnen, de een uit Asten de ander uit Nuenen, hadden het over de zoon van het slachtoffer. Over dat hij nog steeds single was. “Misschien wil hij wel een vriend in plaats van een vriendin”, zei de verdachte uit Nuenen. Het slachtoffer zou toen geantwoord hebben dat homo’s en vegetariërs er niet in kwamen bij haar thuis. Het kwetste de vriendin enorm, want haar dochter valt op vrouwen en reageerde erg verdrietig.

"Dat je zo over iemand kunt oordelen."

Haar moeder: “Ik was zo boos, dat je zomaar over iemand zo kunt oordelen. Er was bij mij als moeder iets geknapt.” Ze besprak de uitlatingen met een andere vriendin uit Asten. Die was er ook door geraakt. En er zat al de nodige boosheid bij deze vrouw. “Er werd altijd over ons gezegd dat we simpel en saai waren.” Ook vertelde ze dat haar ex-vriend indirect werd uitgemaakt voor pedofiel door het slachtoffer. De twee vrouwen zonnen op wraak. En die wraak ging veel te ver, gaven beiden maandag voor de rechter toe. Het slachtoffer schrok zich rot toen er in april 2022 ineens twee politieagenten verschenen op haar werk bij de kinderopvang. Er waren brieven bezorgd op tien adressen in Asten. In die brieven werd beweerd dat er bij haar gezin kinderporno was gevonden. “Ik schrok me kapot”, vertelde het slachtoffer voor de politierechter. “En ik moest het gaan vragen aan mijn zonen. Zeg het maar, hebben jullie iets gedaan? Hebben jullie iets opgezocht?” Om een volmondig nee te horen.

"Het hele feest hebben we onder spanning gestaan."

De familie deed aangifte. Er kwamen meer anonieme brieven, naar de werkgevers en zelfs naar de politie. De vrouwen die hier achter zaten stuurden ook een brief naar het adres waar de familie een 25-jarig huwelijksfeest wilde vieren. Daar stond in dat er onrust zou kunnen gaan ontstaan. Dat er ongenode gasten zouden komen. “Het hele feest hebben we onder spanning gestaan.” En dat terwijl de dader erbij was. Ze hebben samen gedanst. Ze staan samen op de foto. Het slachtoffer had niets door. Ook werden er bestellingen gedaan op de naam van de familie. Zo werd een aantal keren barbecuevlees voor vijftien personen afgeleverd. Of bloemen en pizza. Het gedupeerde gezin werd steeds banger. Ze waren bang in de financiële problemen te komen door alle bestellingen. Niemand wist wie achter alle ellende zat, maar dat het bekenden waren, had de familie wel door. “Ik zat op feestjes mensen aan te staren, ben jij het soms?”, vertelde de vader van het gezin in de rechtbank. Uiteindelijk houdt de politie een verdachte aan. Toen het slachtoffer hoorde dat het om haar beste vriendin ging, geloofde ze het niet.. “Dat kon gewoon niet,” snikte het slachtoffer in de rechtbank. “Ik heb altijd geleerd dat je alles uit kunt praten. Zoiets doe je niet als je elkaar al 35 jaar kent.”

"U lijkt er bijna plezier in te hebben gehad?"