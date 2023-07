Auto via vangrail gelanceerd en over de kop, mogelijk lachgas in het spel

Op de N69 tussen Valkenswaard en Bergeijk is maandagavond een auto via de houten vangrail gelanceerd, over de kop geslagen en een meter of tachtig verderop tot stilstand gekomen. Er zaten twee mannen in, van wie er een snel vandoor ging met mogelijk een lekkende lachgascilinder bij zich. Naast de wagen werd een ballonnetje gevonden. De chauffeur is door een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde rond kwart over acht. Voorbijgangers hielpen de mannen uit hun benarde situatie en ze vertelden tegen een 112-correspondent dat ze een sissend geluid hadden gehoord. Ze waren bang dat de auto zou ontploffen. Dat gebeurde niet. Wel zagen de mensen die te hulp waren geschoten, dat een inzittende wat spullen uit de auto nam en wegliep in zuidelijke richting. De wagen had een Belgisch kenteken. Hij is vooralsnog spoorloos. Het wrak is weggesleept. De weg was door het ongeluk en de inzet van onder meer een bergingsbedrijf afgesloten voor verkeer in beide richtingen.

De weg moest tijdelijk worden afgesloten (foto: Rico Vogels/SQ Vision).

De klap was hard (foto: Rico Vogels/SQ Vision).

Nadat de wagen was rechtgezet, kon de auto worden afgevoerd (foto: Rico Vogels/SQ Vision).