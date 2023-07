Klaas Dijkhoff wil echte vader zijn en heeft geen tijd voor premierschap

Als het aan de kiezer ligt, mag oud-VVD'er en Bredanaar Klaas Dijkhoff (42) best het stokje van Mark Rutte overnemen. Maar maandagavond laat hij in het praatprogramma Op1 weten dat hij niet beschikbaar is als opvolger van de minister-president die eerder op de dag zijn vertrek aankondigde.

Uit een peiling van EenVandaag blijkt dat een groot deel van de kiezers het wel ziet zitten als Klaas Dijkhoff minister-president wordt. 90 procent van de VVD-stemmers zag hem als de droomlijsttrekker van de partij en ruim 45 procent van de kiezers zag hem als de ideale opvolger van Rutte.

Fulltime politicus

Maar nu laat Dijkhoff dus weten dat hij nog niet terug de politiek in wil. "Een van de redenen dat kiezers mij zeggen te waarderen is om mijn eerlijkheid. Ik heb vanaf het begin al eerlijk aangegeven dat ik de komende veertien jaar niet fulltime politicus wil zijn", zegt hij maandagavond in de talkshow Op1.

Dijkhoff zegt dat het een persoonlijke afweging is geweest: "Ik wil een vader zijn en een goede echtgenoot. Op dit moment gaat dat niet samen met de tijd die je als premier altijd beschikbaar moet zijn."

Niet te voorspellen

Dijkhoff was tussen 2010 en 2021 lid van de Tweede Kamer voor de VVD. In 2021 verliet hij de politiek om meer aandacht aan zijn gezin te besteden. Van die beslissing is hij dus nog niet teruggekomen. Hij is inmiddels een adviesbureau begonnen.

Dat Rutte de politiek gaat verlaten zag ook Dijkhoff niet aankomen. "Ik voorspelde het niet, maar ik wist wel dat het eraan zat te komen, om de simpele reden dat je niet altijd premier kunt blijven", zegt Dijkhoff in Op1.

