Tamara gaat pas in de herfst op vakantie, want dat scheelt duizenden euro's

De zomer wordt voor veel Brabanders soberder dan andere jaren. Door boodschappen die alsmaar duurder worden, hogere accijns op benzine en diesel en de hoge energierekening moeten we steeds meer op de kleintjes letten. Maar lukt dat wel? In onze serie Duurder Leven deze keer Tamara (33) uit Berkel-Enschot: "Wij blijven deze zomer noodgedwongen thuis, da's toch een domper."

Tamara woont samen met haar man en hun drie kinderen Quincy (7), Yinte (4) en Hidde (1) in Berkel-Enschot. Zij werkt 32 uur per week als projectleider bij een bouwkundig adviesbureau, haar man heeft een fulltime baan.

Heb je vakantieplannen?

"Het is al een paar jaar geleden dat we op vakantie zijn geweest, en daarom wilden we lekker weg met een all inclusive-trip. Maar toen we gingen kijken voor Turkije of Griekenland, kwamen we voor 10 dagen uit op een bedrag tussen de 7000 en 8000 euro. Voor onze drie kinderen betaal je ook een volwassen tarief, dat is volslagen idioot. Daarom hebben we besloten om deze zomer thuis te blijven en dan in de herfst de zon op te zoeken. Dat scheelt ons ruim 3000 euro."

Eigenlijk blijf je dus noodgedwongen thuis, deze zomer

"Ja, en dat vinden we toch best vervelend. Alle vriendjes en vriendinnetjes van de kinderen gaan wel lekker weg en ze verheugden zich al een hele tijd om op vakantie te gaan. Da's toch een domper. Maar het is niet anders. We gaan wel leuke dingen doen de komende tijd, naar het zwembad of een dagje naar een pretpark."

Wat merk je verder van de hogere prijzen?

"Boodschappen zijn gewoon heel duur, we moeten echt op de kleintjes letten. En nu komt die tax voor plastic er ook nog bovenop. Ik kook tegenwoordig grote pannen voor meerdere dagen, dan gaat de tweede portie de vriezer in. En ik koop meestal wat in de aanbieding is."

Komen jullie verder goed rond?

"We werken allebei veel, mijn man fulltime en ik 32 uur per week. En dat doen we bewust zodat we ook af en toe iets leuks kunnen ondernemen. We willen de kinderen ook iets gunnen. En de hypotheek moet natuurlijk ook iedere maand betaald kunnen worden."

Maak je je zorgen over de toekomst?

"Soms wel, ja. Als je hoort dat de benzine weer in prijs stijgt en die toeslag op plastic, dan wordt een keertje eten bij McDonalds ook iets wat je niet zomaar doet. We leggen maandelijks geld opzij voor de kinderen, dat doen we al sinds ze zijn geboren. Want we vinden het belangrijk dat ze straks wel kunnen studeren."