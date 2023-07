Opblaaspalmboom verraadt man die nog 18 jaar celstraf moet uitzitten

Een 34-jarige man die in België nog 18 jaar celstraf moet uitzitten, is zaterdag in Geldrop aangehouden. De man trok de aandacht van de politie omdat hij rondliep met een grote opblaasbare palmboom, die vermoedelijk gestolen was. Toen de agenten de man aanhielden, bleek dat hij nog heel wat op zijn kerfstok had.

De surveillerende agenten zagen de man rond 22.00 uur over de Nieuwendijk lopen, met de grote opblaaspalmboom onder zijn arm. Eerder die dag vond er in Geldrop een beachvolleybaltoernooi plaats. En de agenten hadden het vermoeden dat hij de palmboom daar had weggehaald.

Toen ze de man aanhielden, gaf de man meteen toe dat hij de palmboom inderdaad gestolen had. Toen hij zich vervolgens legitimeerde, bleek dat hij in België nog een lange celstraf open had staan. De man moet daar nog 18 jaar gevangenisstraf uitzitten vanwege de dood van een man uit Zonhoven in 2016.

De organisatie van het beachvolleybaltoernooi kan er wel om lachen. "Hij had een heel zielig palmboompje van anderhalve meter meegenomen", zegt organisator Richard Pors. "Die kosten een paar euro, dus van ons mocht hij die best houden. Maar nu blijkt er een heel verhaal achter te zitten. Dat hij met onze palmboom in Geldrop nota bene is opgepakt, is natuurlijk wel mooi."

De man heeft geen vaste woon of verblijfsplaats. Hij is aangehouden en in overleveringsdetentie geplaatst. De procedure voor zijn overlevering aan België is daarmee opgestart.