Victoria vlucht uit Nigeria omdat ze lesbisch is, maar hoe bewijs je dat?

Victoria Bassey (32) vluchtte uit Nigeria omdat ze lesbisch is en daar niet meer veilig was. Vorige maand kwam er voor haar een nachtmerrie uit: de vreemdelingenpolitie haalde haar en haar twee kinderen (8) uit het asielzoekerscentrum en zette ze in de cel. Ze moesten terug naar Nigeria, omdat Victoria niet kon bewijzen dat ze daar niet veilig was vanwege haar seksualiteit. Op het allerlaatste moment wist LGBT Asylum Support dit tegen te houden. Nu zit Victoria weer veilig in het azc in Gilze. "Ik slaap er nog steeds niet van."

Victoria vluchtte jaren geleden uit Nigeria. Ze moest met een man trouwen, maar valt op vrouwen. Homoseksualiteit is strafbaar in Nigeria. "Ik was daar niet veilig en moest weg", vertelt ze. "Ik vluchtte mijn woonplaats uit en ontmoette onderweg een vrouw. We kregen stiekem een relatie, maar toen we werden betrapt werd het nog gevaarlijker voor ons. We vluchtten allebei het land uit. Ik heb er nog steeds nachtmerries van."

Inmiddels woont Victoria zo'n vier jaar in een asielzoekerscentrum in Nederland. Maar vorige maand werd ze plotseling verrast door een bezoekje van de vreemdelingenpolitie. Ze zou terug moeten naar haar thuisland. "Ik lag te slapen toen er 's ochtends op mijn deur werd geklopt. Er stonden zes agenten. Ik had geen idee waarvoor ze kwamen", herinnert ze zich.

"Het was best eng. Ik moest snel mijn belangrijke spullen pakken en samen met mijn kinderen mee naar het politiebureau in Zeist." Het Detentiecentrum in Zeist is de plek waar uitgeprocedeerde asielzoekers verblijven in afwachting van uitzetting.