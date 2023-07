Harlem vluchtte omdat hij homo is, maar ook in het azc was hij niet veilig

Harlem (39) uit Rusland vluchtte zeven jaar geleden naar Nederland. Hij valt op mannen en is daarom niet veilig in zijn thuisland. Maar toen hij in een azc in Nederland belandde, kreeg hij opnieuw te maken met discriminatie en geweld: "Ik dacht alleen maar: wanneer kan ik eindelijk veilig zijn?" Zijn verhaal staat niet op zichzelf. Belangenorganisatie LGBT Asylum Support stuurde vorig jaar meer dan 500 meldingen van discriminatie, geweld of suïcidepogingen naar het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA). Dat is dubbel zoveel als in eerdere jaren.

Harlem herkent dat. Hij vluchtte in 2016 uit Rusland, omdat het daar voor hem als homo te gevaarlijk was. Zelfs voor zijn eigen familie was hij bang. Omdat hij zich nog altijd niet veilig voelt, wil hij anoniem blijven. "Ik heb in Rusland een paar keer problemen gehad met discriminatie en de politie", vertelt hij. "Ik had daar geen toekomst en was altijd bang dat er iets ergs met me zou gebeuren." Harlem veranderde zijn naam, zodat niemand uit Rusland hem nog zou kunnen vinden. Hij kwam terecht in een asielzoekerscentrum in Nederland, maar ook daar kreeg Harlem te maken met discriminatie en geweld. "Ik heb daar niet zo'n mooie tijd gehad. Ik was vaak verdrietig en voelde me heel onveilig", vertelt Harlem. "Je komt in een asielzoekerscentrum opeens weer mensen tegen waarvoor je gevlucht bent. Mensen met een ander geloof of andere overtuiging die homo's niet oké vinden."

"Daar ben ik bang van geworden."

"Een paar mensen hebben me 's avonds een keer geslagen. Een andere jongen die ook homo is, is een keer door iemand gewurgd. Daar ben ik heel bang van geworden", zegt Harlem. "Ik kon toen alleen maar denken: wanneer is het klaar? Wanneer kan ik mijn leven beginnen zonder discriminatie?" Het COA erkent dat bewoners in azc's te maken kunnen krijgen met vooroordelen, discriminatie en onveilige situaties. Als een bewoner lastig wordt gevallen, kijkt het COA naar een passende oplossing. Eerst gaan medewerkers in gesprek met de betrokken bewoners. Als het nodig is, dan kunnen bewoners worden overgeplaatst. Geweld wordt niet getolereerd.

"Ze denken dat ze de enige zijn."