Vlammen slaan uit chalets op vakantiepark

Er heeft woensdagochtend een brand gewoed op vakantiepark de Lithse Ham in Lith. Twee chalets stonden in brand en het vuur dreigde over te slaan naar een derde vakantiehuisje. Er waren op het moment van het ontstaan van de brand geen mensen aanwezig in de chalets, zo laat de brandweer weten.

Het was enige tijd onduidelijk of er mensen in het chalet aanwezig waren. In het chalet woont een Bulgaars echtpaar. Later bleek dat de man en vrouw op hun werk waren. De man is na het uitbreken van de brand teruggekomen naar het vakantiepark.

Iets voor acht uur had de brandweer de situatie onder controle. Op dat moment was een kraan onderweg om de boel uit elkaar te trekken om het nablussen te vergemakkelijken. Met dat nablussen verwachtte de brandweer nog wel even bezig te zijn.