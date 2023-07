Smeulende puinhopen na brand in chalet: 'Ze zijn alles kwijt'

Aangeslagen staat chaleteigenaar Chris van de Wetering met zijn Bulgaarse huurder naar de smeulende resten van de afgebrande chalet te kijken. Van het huisje op vakantiepark de Lithse Ham in Lith is niets meer over na een felle brand woensdagmorgen.

Iets voor zeven uur 's ochtends werd Chris gebeld door zijn Bulgaarse huurder. Het chalet stond in brand. "Dan schrik je je kapot", zegt hij. Voor de brandweer was er geen redden meer aan. De vlammen sloegen al uit het dak.

Er is alles aan gedaan om te voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere huisjes. Ondanks die inspanning raakte een naastgelegen huisje ook zwaar beschadigd door de brand.

Het echtpaar dat het chalet huurde, is alles kwijt. In de smeulende resten van het huisje proberen Chris en de man tegen beter weten in toch wat spullen te vinden. "Het is een groot drama. Deze man is een goede huurder en had gespaard, maar nu is hij alles kwijt." Woensdagmiddag gaat Chris nog kleren kopen voor het echtpaar.

De man en vrouw waren niet in het chalet aanwezig toen de brand uitbrak. Niemand raakte gewond.

Dronebeelden van de brand: