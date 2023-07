Veroordeelde leraar blijft maar dickpics sturen, volgens het OM

Een oud-leraar van het Pius X-College in Bladel is gewoon doorgegaan met het sturen van zogenoemde dickpics, volgens het Openbaar Ministerie. Ondanks het feit dat hij daar al eens voor veroordeeld werd. Dat bleek woensdag tijdens een zitting van het gerechtshof in Den Bosch. De beelden van zijn stijve geslachtsorgaan kwamen terecht bij hetzelfde slachtoffer, een nu 20-jarige vrouw.

De zaak komt voor het hof omdat het Openbaar Ministerie (OM) beroep had aangetekend tegen de straf die de rechtbank eerder had opgelegd aan de 54-jarige man uit Best.

Woensdagochtend is de zaak aangehouden, toen de advocaat-generaal namens het OM meldde dat de oud-leerkracht en het slachtoffer nog steeds contact hebben. En dat de man haar via de telefoon veel expliciet seksueel getinte berichten blijft sturen, waaronder dickpics. Ook is te zien dat hij ‘wat doet’ met zijn geslachtsorgaan.

Bijles economie

De verdachte en het slachtoffer kregen ruim vier jaar geleden een relatie toen hij haar bijles economie gaf. Het slachtoffer was toen zestien. Vorig jaar november stelde de rechtbank vast dat de man in 2020 aan het meisje foto- en filmbeelden heeft gestuurd van zijn stijve penis. De man, getrouwd en vader van twee kinderen, kreeg twee dagen cel en hij moet een schadevergoeding van 1000 euro betalen.

Het OM had destijds 2,5 jaar cel en een schadevergoeding van bijna 13.000 euro geëist. Volgens justitie pleegde de man gedurende een jaar ontucht met het slachtoffer. Zo zouden ze seks hebben gehad bij onder meer bij het meisje thuis en in België. De rechtbank achtte dit niet bewezen, onder meer omdat getwijfeld wordt aan de lezing van het slachtoffer. Haar verklaringen strookten niet met elkaar.

Het OM ging in hoger beroep en dat zou deze woensdag dienen. Toen bleek dat er nog steeds contact zou zijn tussen de twee, is de zaak dus aangehouden. De advocaat-generaal was hier dinsdag achter gekomen, toen ze met het slachtoffer sprak. Daarop is direct de politie gevraagd de telefoon van de man in Best in beslag te nemen.

Volgens de advocaat-generaal bevestigt de politie dat er telefoonverkeer is geweest tussen de twee partijen. Ze maakte er een belangrijk punt van, omdat eerder bij de rechtbank in Den Bosch werd getwijfeld aan de geloofwaardigheid van de jonge vrouw. Gezien de nieuwe ontwikkelingen, besloot het hof de zaak aan te houden.

Overvallen door onthulling

De advocaat van de verdachte werd overvallen door de onthulling. Hij overweegt een onderzoek te laten instellen naar het contact tussen zijn cliënt en het slachtoffer.

Verder wil het hof dat de verdachte aanwezig is bij de inhoudelijke behandeling van de zaak. Volgens zijn advocaat kan de man dat niet aan, onder meer als gevolg van een TIA. "Het is te veel voor hem." Dat was ook de reden waarom zijn cliënt er woensdag en bij de rechtbank afwezig was.222

De vrouw was woensdag wel naar Den Bosch gekomen, ondersteund door haar ouders, familieleden en een advocaat. Ze vertelde na afloop dubbele gevoelens te hebben: blij dat de man moet komen wanneer het hof zich weer over de zaak dient, maar teleurgesteld dat er een vertraging van maanden is opgelopen.

Het is nog onduidelijk wanneer de zaak verder gaat.

