Leraar Pius X stuurt leerlinge dickpics: twee dagen cel en schadevergoeding

Een voormalige leraar van het Pius X-College in Bladel heeft in 2020 een leerlinge van die school foto- en filmbeelden gestuurd van zijn stijve geslachtsorgaan, dickpics. De rechtbank heeft hem hiervoor twee dagen cel gegeven en hij moet een schadevergoeding van 1000 euro betalen aan het nu bijna 20-jarige slachtoffer.

Het Openbaar Ministerie (OM) had 2,5 jaar cel en een schadevergoeding van bijna 13.000 euro geëist. Volgens justitie ging de ontucht die de nu 53-jarige man uit Best gedurende een jaar zou hebben gepleegd veel verder. Zo zouden ze seks hebben gehad bij onder meer het meisje thuis en in België.

De rechtbank acht dit niet bewezen, onder meer omdat getwijfeld wordt aan de lezing van het slachtoffer. Haar verklaringen waren niet consistent. Verder blijkt uit een dossier dat ze eerder over een andere leraar van het Pius X-College een vergelijkbare verklaring heeft afgelegd over seksuele toenadering in haar richting.

Ex-leraar is opgelucht

De twee dagen cel die de inmiddels ex-leerkracht uit Best kreeg, staan gelijk aan de tijd die hij in voorarrest heeft gezeten. De man laat via zijn advocaat Bob de Jong weten dat hij opgelucht is door de uitspraak. "Mijn cliënt is toe aan rust, omdat hij veel last heeft gehad van de verdenkingen. Ik heb hem wel gezegd dat de kans bestaat dat het OM in beroep gaat." Het OM noemde de verklaringen van zijn cliënt tijdens de zitting leugenachtig.

De leraar en het meisje kregen vier jaar geleden een relatie toen de docent haar bijles economie gaf. Het slachtoffer was toen zestien. De rechtbank neemt het de man kwalijk dat hij niet op een professionele manier hiermee is omgegaan, maar stelt ook dat er sprake is van een eenmalige misstap: "Hij had als leraar en volwassen man beter moeten weten."

Ontucht gemeld in mail

Het meisje maakte in maart 2020 in een mail aan de leiding van het ‘Pius X’ melding van het gedrag van de leraar. De man werd geschorst. Daarna heeft hij ontslag genomen of is door de school op straat gezet, dit is niet duidelijk. Het Pius X College wil niet op de zaak ingaan. “We hebben het twee jaar geleden afgesloten”, zo laat rector Maarten de Veth desgevraagd weten. De man uit Best werkt sinds de affaire niet meer in het onderwijs.

De Eindhovense zegt dat ze op jonge leeftijd al last had van angststoornissen en dat ze het heel erg vindt dat de ex-docent haar vertrouwen heeft beschaamd. Ook stelt ze dat de uit de hand gelopen relatie haar nog steeds lichamelijk en geestelijk pijn doet.

Getrouwd en twee kinderen

Het slachtoffer had haar verhaal graag willen doen tijdens de zitting, twee weken geleden. De verdachte was toen echter wegens gezondheidsredenen afwezig. De Eindhovense had onder meer willen vertellen dat ze het hem ook kwalijk nam dat pas later duidelijk werd dat hij getrouwd was en twee dochters had. De Eindhovense meent zelfs dat ze verkracht is, maar hiervan werd de man niet beschuldigd.