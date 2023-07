Geert (16) verzamelt oorlogsspullen en heeft zijn eigen museum ingericht

De zestienjarige Geert van der List verzamelde een indrukwekkende collectie van spullen uit de Tweede Wereldoorlog bij elkaar. Binnenkort opent hij zijn eigen oorlogsmuseum in Rucphen. “Ik wil het verhaal vertellen door de ogen van de mensen die het hebben meegemaakt.”

Geert raakte op jonge leeftijd al gefascineerd door de oorlogsgeschiedenis. “Ik speelde als kind vaak op de Rucphense Heide en daar vind je soms nog eens wel iets uit die tijd. Het is relatief nog niet zo lang geleden. De interesse voor geschiedenis heb ik ook van mijn vader denk ik.” Het oorlogsmuseum achter het monumentale pand waarin de ouders van Geert een B&B runnen, is bijna af. In de vitrines liggen uniformen en attributen uit de periode van de mobilisatie in 1939 tot en met de bevrijding van Rucphen in het najaar van 1944. Die spullen heeft Geert bij elkaar verzameld via Marktplaats en gevonden op speciale beurzen die verzamelaars van spullen uit de Tweede Wereldoorlog houden.

"Zo’n persoonlijk verhaal maakt het extra bijzonder."

Een handgeschreven ansichtkaart van soldaat ‘Jan’ uit Roosendaal is een van de pareltjes in het museum. “Hij schrijft aan zijn familie dat hij in Rucphen verblijft en ‘goede hoop’ heeft dat hij binnenkort met ze kan bellen. Zo’n persoonlijk verhaal maakt het extra bijzonder”, vertelt Geert. De jonge Rucphenaar heeft een schat aan kennis opgebouwd over wat er zich in de Tweede Oorlog in de omgeving van zijn woonplaats heeft afgespeeld. “Je kunt tegenwoordig veel vinden op internet maar ik haal ook veel informatie uit boeken. Soms ben ik er uren per dag mee bezig.”

"Ik begin met open dagen."

Details over de bevrijding door de Amerikaanse Timberwolf divisie eind oktober 1944 of de crashes van geallieerde vliegtuigen, schudt Geert moeiteloos uit zijn mouw. De verhalen komen nog eens extra tot leven omdat hij ze vertelt in de nabijheid van de tentoongestelde uniformen van de hoofdolspelers. Met zijn havo-diploma net op zak kan Geert zich de komende tijd volledig toeleggen op zijn passie. "Ik ga eerst beginnen met open dagen en daarna kijk ik hoe het verder loopt." Mensen die het gloednieuwe oorlogsmuseum willen bezoeken, kunnen hiervoor de Facebookpagina ‘oorlogsmuseum Rucphen’ in de gaten houden.