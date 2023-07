Giftige relatie van Jan en Ingrid eindigt in moord: 14 jaar celstraf geëist

Jan B. (67) en zijn vrouw Ingrid (65) uit Breda hadden jarenlang een ‘giftige’ relatie. De opmerkingen vlogen over en weer en menig keer dreigde het stel van elkaar te scheiden. Maar Jan en Ingrid bleven, ondanks alles, 24 jaar bij elkaar. Tot 13 juni 2021. Toen sloegen bij Jan de stoppen door en wurgde hij zijn vrouw op de slaapkamer. Twee dagen later overleed ze in het ziekenhuis. De officier van justitie eiste woensdag 14 jaar celstraf voor moord.

“Hoe was het op je date?”, zou Ingrid volgens Jan op de fatale avond hebben gezegd. “Neukte ze lekkerder dan ik?” Jan kwam net terug van het buurthuis waar hij de EK-wedstrijd van Oranje tegen Oekraïne (3-2) had gekeken.

“Het raakte me diep”, vertelde Jan voor de rechtbank in Breda over de aanleiding voor de zoveelste ruzie. Wat zich daarna afspeelde in het appartement van Jan en Ingrid in het seniorencomplex aan de Grimmingestraat in Breda moet niet fraai geweest zijn. Jan vloog zijn vrouw aan en zij verweerde zich flink. Met een bebloed gezicht riep Ingrid nog vanaf het balkon naar haar buurvrouw om hulp.

Maar Jan stuurde de buurvrouw weg en sleurde haar weer naar binnen en pakte haar hals met twee handen stevig vast op het bed in de slaapkamer. De inmiddels gealarmeerde politie zag Jan op Ingrid zitten en haar wurgen. Tegen de politie zei Jan later dat hij hoopte dat Ingrid ‘de pijp zou uitgaan’. “En anders doe ik het wel als ik terugkom uit de gevangenis”, voegde hij daar nog aan toe .

Na een lange reanimatie en anderhalve dag in het ziekenhuis overleed Ingrid. Jan zit sinds de fatale avond in de cel.

Geheugenverlies

De vraag in de rechtbank was niet of Jan zijn vrouw heeft gewurgd, want Jan bekent dat gewoon, maar wel onder welke omstandigheden. Jan weet absoluut niet meer wat er is gebeurd tussen het moment dat hij boos van de bank opstond en de volgende dag toen hij zijn advocaat ontmoette. Op alle vragen moest hij dan ook antwoorden dat hij dat allemaal niet meer wist.

Drie deskundigen waren opgetrommeld om vragen over dit geheugenverlies te beantwoorden. Jan gebruikt al jarenlang medicijnen en had die dag behoorlijk wat bier op. Wel zo’n 20 glazen, becijferde de rechter.

Volgens een deskundige kan het best zo zijn dat Jan zich niets meer kan herinneren van wat er is gebeurd door de combinatie van pillen en alcohol. Maar twee dagen later verklaarde hij wel uitgebreid bij de politie. En dat klonk opmerkelijk. Want als je geen herinneringen hebt opgeslagen op 13 juni, kun je die op 15 juni niet ineens wel hebben, meende een van de deskundigen.

De deskundigen zien een persoonlijkheidsstoornis bij Jan. Ook was hij depressief en dronk hij veel. Ze vinden hem dan ook verminderd toerekeningsvatbaar.

'Negatieve factor'

Vrienden en familie van Ingrid verklaarden allemaal bij de politie en in de rechtszaal dat Jan de negatieve factor in de relatie was en Ingrid de sociale. Jan manipuleerde en gaf altijd anderen de schuld, zo vertelde de zoon van Ingrid aan de rechters. Hij raadde zijn moeder vaak aan om bij Jan weg te gaan, maar dat was volgens de zoon niet zo makkelijk vanwege schulden en het vinden van andere woonruimte.

En zo bleef de giftige relatie maar in stand. Hulp van instanties en relatietherapie hielpen niet. Ingrid werd bang van Jan, zo vertelde haar broer. Hij was alcoholist en manipuleerde zijn omgeving. Hierdoor kwamen veel vrienden en familie al lang niet meer bij het stel over de vloer.

Jan had al vaker gezegd dat hij zijn vrouw zou doden. Hij zei dat tegen vrienden en zelfs tegen de politie toen hij tijdens carnaval 2020 de tanden uit Ingrids mond had geslagen omdat zij eerder naar huis wilde. Daarvoor kreeg hij toen een werkstraf en mocht hij een tijd niet in hun huis komen.

'Moord'

Jan vertrok tijdens de zitting geen spier en had ook geen behoefte om te reageren op alle aantijgingen van zijn voormalige schoonfamilie.

Volgens de officier van justitie heeft Jan ruimschoots de tijd gehad om na te denken, nadat hij boos werd om Ingrids opmerkingen over zijn ‘date’. Maar hij stuurde de buurvrouw weg tijdens hun ruzie en ook ging hij door met wurgen van zijn vrouw toen een politieagent op het raam bonkte. En dat komt neer op moord met voorbedachten rade. Hij eiste daarom een celstraf van 14 jaar.

De uitspraak is op 26 juli.

LEES OOK:

Vrouw overleden nadat ze door haar man werd mishandeld in Breda