Afpersing Amanda Todd: nog veel vragen over extra straf voor Aydin C.

Tilburger Aydin C. (45) weet nog niet of hij zijn Canadese celstraf in Nederland moet uitzitten. De rechter deed donderdag nog geen uitspraak. Er is eerst meer informatie nodig uit Canada. Aydin C. kreeg vorig jaar in Canada 13 jaar cel voor het afpersen van Amanda Todd, wat leidde tot haar zelfdoding.

Amanda Todd maakte tien jaar geleden op 15-jarige leeftijd een einde aan haar leven. Ze kreeg na haar dood grote internationale bekendheid door een filmpje dat ze online had gezet. Daarin legde ze uit dat ze was afgeperst met naaktbeelden van haarzelf. Aydin C. wordt daar verantwoordelijk voor gehouden.

Aydin C. werd in 2014, ruim anderhalf jaar na de dood van Amanda, gearresteerd op een vakantiepark in Oisterwijk. Uit onderzoek van de Nederlandse aanklager bleek dat 34 minderjarige meisjes en vijf meerderjarige mannen slachtoffer waren van zijn seksuele afpersingspraktijken.

Nederlandse rechtszaak

In 2018 legde de rechter hier in Nederland C. de maximale celstraf van 10 jaar en 8 maanden op voor het verspreiden van kinderporno, computervredebreuk, oplichting en het bezit van harddrugs. Deze straf zit hij momenteel nog uit.

De Canadese Amanda Todd was een van de vele jonge slachtoffers. Haar zaak werd niet meegenomen in de rechtszaak in Nederland. Het Openbaar Ministerie in Canada wilde C. daar zelf voor vervolgen. Daar kreeg de Tilburger een celstraf van 13 jaar.

Canadese rechtszaak

Toen hij voor de rechtszaak aan Canada werd uitgeleverd, is afgesproken dat hij ook die straf in Nederland mocht uitzitten. Het Openbaar Ministerie in Nederland vroeg twee weken geleden om de Canadese straf om te zetten naar 4,5 jaar cel in Nederland.

De huidige rechtszaak draait om de vraag of de zaak Todd los gezien moet worden van de zaken waar C. in Nederland al voor is veroordeeld. Volgens de officier van justitie is het een aparte zaak. Dat zou betekenen dat Aydin C. zijn Canadese straf in Nederland moet uitzitten. De verdediging van Aydin C. vindt dat hij in Nederland ook is veroordeeld voor de afpersing van Amanda Todd. Dat zou betekenen dat hij geen extra straf meer krijgt.

Meer informatie nodig

De rechter zou deze donderdag bepalen hoeveel van die Canadese straf Aydin C. in Nederland moet uitzitten. Maar daar is, zegt de rechter, meer informatie voor nodig.

Het is onduidelijk hoelang Aydin C. daadwerkelijk had moeten vastzitten, als hij in Canada de cel was ingegaan. In Canada hoef je net als in Nederland niet je volledige straf uit te zitten. Ook kan een deel van de straf voorwaardelijk zijn. De officier van Justitie moet die informatie nu opvragen. De straf die hij in Nederland erbij krijgt, mag namelijk nooit hoger uitvallen dan de 'netto' straf in Canada.

Pas als dat bekend is, beslist de rechter of Aydin C. zijn Canadese straf sowieso moet uitzitten. Als de informatie uit Canada binnen is, duurt het nog even voordat de rechter uitspraak doet. Dat wordt hoogst waarschijnlijk pas na de zomer.

Praten over gedachten aan zelfdoding helpt. Je kunt 24 uur per dag bellen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0900 0113 of chatten via en 113.nl.