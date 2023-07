Deze race-auto kan binnen vier minuten opladen en dat is revolutionair

De cockpit van de nieuwe race-auto (Foto: Alice van der Plas) De elektrische race-auto (Foto: Alice van der Plas) Volgende 1/3

Het is de droom van elke bezitter van een elektrische auto. Binnen vier minuten opladen en honderden kilometers rijden. Een team van studenten van de Technische Universiteit in Eindhoven zegt een race-auto te hebben ontwikkeld die het kan. Laadtijd: 3 minuten en 56 seconden. Actieradius: 250 kilometer. Geheim: een speciaal koelsysteem diep in de batterij.

Het is een stoere auto in de garage op de Automotive Campus in Helmond. Blauw met wit en uitgerust met een bijpassende helm voor de coureur. “We werken alleen met professionele coureurs tijdens het testen”, zegt Julia Niemeijer van het studententeam. “Want we hebben zelf geen racelicentie.” Nee, Max Verstappen is nog niet gebeld. Maar de auto is inmiddels wel uitgebreid getest op het circuit van Zandvoort. Snelheid: 260 kilometer per uur. De snelle laadtijd demonstreren, gaat helaas niet in de garage op de Automotive Campus. De auto kan namelijk niet aan een gewoon stopcontact snel opladen. “We kunnen hem niet even op de oprit aan de stroom hangen”, zegt Julia. “Maar aan een laadpaal langs de weg kan het wel. Alleen rijdt de auto op dit moment nog niet.”

"We werken toe naar een technologie waarin we net zo snel kunnen laden als tanken"

Kortom, we moeten dit ambitieuze studententeam maar even op hun woord geloven. “We werken toe naar een technologie waarin we net zo snel kunnen laden als tanken”, zegt Julia. ‘Daar zitten we heel dichtbij. We halen daarmee een barrière weg waar consumenten tegen aan het hikken waren.” Want iedere bezitter van een elektrische auto moet nog steeds het nodige geduld hebben. De snelste auto’s kunnen binnen 20 minuten opladen. Maar dat snelladen is niet altijd zo geweldig voor de batterij. Bij snelladen komt veel warmte vrij waardoor de batterij sneller slijt. Het team van studenten zegt daar wat op gevonden te hebben. Een koelsysteem dat diep in de batterij kan werken.

"We zijn er supertrots op dat het is gelukt"