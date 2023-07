WOZ-waarde van huizen flink omhoog: dit is een huis in jouw gemeente waard

De gemiddelde WOZ-waarde van huizen in Brabant is in 2023 gestegen tot een recordhoogte. Gemiddeld ligt de waarde van huizen 15 procent hoger dan vorig jaar, blijkt uit cijfers van het CBS.

WOZ staat voor Waarde van Onroerende Zaken. Het is de schatting van de gemeente van de verkoopwaarde van een huis. De WOZ-waarde wordt gebruikt om aan het begin van het jaar de onroerendezaakbelasting te bepalen. De werkelijke verkoopprijzen van huizen zijn al een tijdje aan het dalen. Dat zal waarschijnlijk doorwerken in de WOZ-waardes van volgend jaar. Op 1 januari van dit jaar bleek een huis in Brabant gemiddeld 370.000 euro waard te zijn. In 2022 lag dat bedrag op 323.000 euro. Dit zijn de gemeentes met de hoogste gemiddelde WOZ-waarde: Vught: 499.000 euro

Waalre: 492.000 euro

Oisterwijk: 479.000 euro

Nuenen: 471.000 euro

Oirschot: 466.000 euro

Sint-Michielsgestel: 461.000

Son en Breugel: 459.000 euro

Heeze-Leende: 458.000 euro

Hilvarenbeek: 454.000 euro

Eersel: 448.000 euro Dit zijn de gemeentes met de laagste gemiddelde WOZ-waarde: Roosendaal: 292.000 euro

Bergen op Zoom: 304.000 euro

Helmond: 312.000 euro

Tilburg: 314.000 euro

Steenbergen: 327.000 euro

Geertruidenberg: 328.000 euro

Woensdrecht: 329.000 euro

Moerdijk: 335.000 euro

Halderberge: 339.000 euro

Gilze-Rijen: 341.000 euro De gemiddelde WOZ-waarde in Brabant is wel iets minder hard gestegen dan de landelijke stijging van 16,4 procent. Opvallend zijn de WOZ-waardes van drie Brabantse gemeentes die landelijk gezien het minst hard gestegen zijn: Baarle-Nassau: 361.000 euro (5 procent meer dan in 2022)

Cranendonck: 359.000 euro (8 procent meer dan in 2022)

Gilze-Rijen: 314.000 euro (9 procent meer dan in 2022) Breda (382.000 euro, plus 13 procent) en Eindhoven (360.000 euro, plus 14 procent ) hadden de laagste stijging van de twintig grootste gemeentes van Nederland. Beweeg je muis in onderstaande kaart over je eigen gemeente en zie hoeveel procent de WOZ-waarde gestegen is. Als je op de gemeente klikt, is ook het gemiddelde huizenbedrag te zien. Of zoek je gemeente op met behulp van het zoekvenster.