Lenneke kreeg de diagnose MS pal voor de Nijmeegse Vierdaagse

Lenneke Barten tijdens een eerdere Nijmeegse Vierdaagse (Foto: Lenneke Barten) Lenneke houdt de moed erin in het ziekenhuis (Foto: Lenneke Barten) Ezeltje Sjefke krijgt een zoen in de dierenopvang (Foto: Alice van der Plas) Volgende 1/3 Lenneke Barten tijdens een eerdere Nijmeegse Vierdaagse (Foto: Lenneke Barten)

Lenneke Barten uit Lieshout liep al vier keer eerder de Nijmeegse Vierdaagse. Dit jaar zou ze opnieuw meedoen. De 38-jarige loopt elk jaar mee om geld in te zamelen voor haar dierenopvang. De paar duizend euro extra per jaar kan ze goed gebruiken voor haar ezeltjes, paarden, eenden en kippen. Maar een paar weken geleden kreeg Lenneke vreselijk nieuws. Ze blijkt MS te hebben. “En toch ga ik proberen hem te lopen.”

Lenneke was op een zaterdag eind juni zoals gewoonlijk aan het werk op haar dierenopvang. “Ik merkte dat er iets niet goed was. Mijn arm sliep een beetje. Een zeurend gevoel. Maar ik was er niet bewust mee bezig.” Op zondag was het rare gevoel er nog. “Ik kreeg een raar gevoel op plekken op mijn been en arm. Alsof de huid daar van ijs was, terwijl het buiten 30 graden was.” Lenneke meldde zich bij de huisartsenpost en lag dezelfde avond nog ineens aan allerlei infusen in het ziekenhuis. De artsen dachten aan een hersenbloeding. Maar een MRI liet de ware oorzaak zien: MS. “Ik zette vrij vlot de knop om", vertelt Lenneke. "Ik moet er toch mee leren leven, zei ik tegen mezelf. Accepteer het maar.” Ze kreeg een prednisonkuur en die helpt goed. “Het gaat veel beter, de symptomen zijn heel licht.”

"Ik ga mezelf niet kapot lopen."

En dus ruimt Lenneke weer de mest van haar 6 ezeltjes en 2 paarden op. “De artsen zeiden tegen me dat met de juiste medicatie, er vaak goed met MS te leven valt.” Ze is dan ook vastbesloten om toch de Nijmeegse Vierdaagse te gaan lopen om geld op te halen voor haar dieren. Maar de omgeving van Lenneke maakt zich zorgen. “Ze kennen me en weten dat ik altijd maar doorga. Ik moet goed naar mijn lichaam luisteren. Als ik me dinsdag niet goed voel, ga ik niet. Ik ga mezelf niet kapot lopen. Ik moet aan mijn dieren denken. Misschien gaat mijn grootste overwinning wel zitten in het opgeven, omdat ik dat nooit doe.” Volgens Lenneke is het onzeker of ze de 4 keer 40 kilometer kan uitlopen. “Elke kilometer die ik uitloop is er eentje. Ik zal heel blij zijn als ik dag 1 uitloop. En als ik me dan lekker voel, ga ik naar dag 2.”

"Veel van de dieren hier hebben zoveel meegemaakt"