Drie dagen campingvakantie voor vluchtelingen en uitgeprocedeerden

De Huiskamer voor Vluchtelingen in Eindhoven gaat eind augustus voor de eerste keer op vakantie met twintig vluchtelingen. Ze gaan drie dagen naar een camping in Oerle bij Veldhoven.

De Huiskamer voor Vluchtelingen zit in het centrum van Eindhoven. Vluchtelingen die wachten op een verblijfsvergunning en uitgeprocedeerden kunnen er eten, douchen en kleren wassen. Ook zijn er activiteiten zoals Nederlandse taalles. Ze slapen bij eigen bekenden of in de nachtopvang. ”De vluchtelingen hebben geen eigen woonruimte. Ook kunnen ze niet werken of studeren omdat ze de juiste papieren niet hebben."

Klotz benadrukt dat het een goedkope vakantie is. “We gaan op de fiets. We hebben een werkplaats en daar werken ze 25 uur in ruil voor een fiets. We ontbijten en lunchen en dat doen we in de Huiskamer ook. Docenten en vrijwilligers geven workshops in de natuur. Het kost allemaal niet heel veel.”

De organisatie is nog op zoek naar tenten, luchtbedden, slaapzakken, parasols en strandstoeltjes. “Mensen zijn eind augustus misschien terug van de camping. Als ze geen zin hebben om de tent helemaal te poetsen, kunnen ze die ook aan ons geven.” Wie spullen over heeft, vindt informatie op de Facebookpagina van Huiskamer voor Vluchtelingen.