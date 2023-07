Protesten tegen 'Polenhotels', maar arbeidsmigranten kunnen we niet missen

De bouw van wooncomplexen voor arbeidsmigranten leidt vaak tot protesten van buurtbewoners. Volgens werkgevers zijn die grote gebouwen juist hard nodig om het stijgende aantal buitenlandse medewerkers te huisvesten. “Arbeidsmigranten zijn onmisbaar voor onze economie. Dan moeten we natuurlijk ook zorgen voor fatsoenlijke woonruimte”, zegt Anne Deelen van VNO-NCW Brabant Zeeland.

Demonstrant Maureen van Hattum uit Liempde uitte eerder deze week haar zorgen over de komst van een wooncomplex bij haar in de buurt. SBA Flex uit Tilburg wil er 400 uitzendkrachten uit Midden- en Oost-Europa in onderbrengen. “Onze veiligheid kan niet meer worden gegarandeerd. Met zoveel extra inwoners komt er meer overlast. Er is te weinig handhaving en we maken ons zorgen over verkeersdrukte”, zei ze.

Het protest in Liempde staat niet op zichzelf. Bij veel van dit soort bouwplannen laten omwonenden duidelijk weten dat ze tegen zijn. Zoals onlangs ook nog in Riel. In 2019 ging na bedreigingen zelfs een streep door een migrantenhotel in Sint Willebrord.