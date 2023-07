7 tips van de stresscoach om zonder stress op vakantie te gaan

De zomervakantie staat op het punt te beginnen in de regio Zuid-Nederland. Er zijn mensen die vakantiegevoel krijgen, zodra ze in de auto stappen en op weg gaan naar hun bestemming. "Maar dat zijn uitzonderingen", zegt de Tilburgse stresscoach Mark Broos. Hij geeft tips om zo ontspannen mogelijk aan die vakantie te beginnen.

Er zijn natuurlijk wel tips om die stress vooraf zo klein mogelijk te maken.

1. Accepteer stress

Het belangrijkste wat Mark de vakantieganger wil meegeven is: je moet niets. "Als je moeten vervangt door willen, dan valt vaak al een last van je schouders. Je móét dus niet genieten en ontspannen. Als je dat jezelf oplegt, lukt het juist niet. Gestrest op vakantie gaan is niet altijd te voorkomen. Vecht dan niet tegen die stress, maar leg je daarbij neer. Na een paar dagen zakt dat stressniveau vaak vanzelf."

2. Neem eerder vrij

"Een of twee dagen vrij voordat je vertrekt, doet wonderen."

3. Maak een lijstje

Het helpt ook om vooraf een lijstje te maken van dingen die je mee moet nemen of regelen, zodat je hoofd niet belast wordt met zaken die je niet mag vergeten. Je hoeft dan niet meer na te denken, hoeft alleen maar af te vinken."

4. Laat onverwachte dingen gebeuren

Je kunt je vooraf ook druk maken over zaken die je niet in de hand hebt. "Het kan ook juist leuk zijn dat er onverwachte dingen gebeuren. Het levert altijd een goed verhaal op voor later. En sta je dan in tropische temperaturen met pech onderweg of zie je je vliegtuig vertrekken, focus je dan op wat je wel kunt doen. Alarmeer de hulpcentrale of boek je vlucht om", zegt coach Mark.

5. Vertrek fit

Zorg dat je zo fit mogelijk vertrekt. "Het klinkt logisch maar reizen in de nacht terwijl je daar niet tegen kunt, helpt niet. Dronken in het vliegtuig zitten in de hoop dat je kunt slapen, eindigt meestal letterlijk in een kater en een slapeloze nacht. Besef dus wat helpt om goed te functioneren en handel daarnaar. Dit is voor iedereen anders, dus een algemeen advies heb ik niet. "

6. Leef in het moment

Als je eenmaal op de bestemming bent, helpt het om in het moment te leven. "Dat klinkt misschien wat zweverig," merkt Mark op, "maar laat je niet leiden door de perfecte foto 's die gemaakt 'moeten' worden. Het is zo zonde als je op foto's achteraf pas ziet waar je geweest bent.

7. Negeer je mobiel

Negeer de berichten die binnenkomen op je mobiel. Voorkom dat mail en pushberichten je terugtrekken naar de dagelijkse beslommeringen. Je wilt juist even uit die dagelijkse werkelijkheid."