Verborgen vorm kindermishandeling: ouders die hun kind bewust ziek maken

Jolanda M. uit Zevenbergen leek de perfecte moeder. Ze had het beste met haar ‘zieke’ kind voor en wilde dat tot op de bodem werd uitgezocht wat er met hem aan de hand was. Daar keek niemand van op, iedereen zou dat doen. Dat Jolanda haar zoon zelf ziek maakte, bleef daardoor tot zijn dood onopgemerkt. En dat maakt deze vorm van kindermishandeling volgens kinderarts Rian Teeuw zo ernstig. “Het is bijna niet te herkennen.”

Jolanda M. werd donderdag veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf. Ze beweerde jarenlang dat haar zoontje Mike van alles mankeerde en deed er alles aan om de artsen dat te laten geloven. Uiteindelijk besloot ze hem zware medicijnen te geven, wat hem het leven kostte. Volgens deskundigen leidt Jolanda aan het Münchhausen by Proxy-syndroom. Daarbij verzint of veroorzaakt een ouder dat zijn kind ziek is om aandacht te krijgen. Maar die term is volgens kinderarts Rian Teeuw achterhaald. “Er zijn veel meer motieven waarom ouders het doen. Het kan ook zijn om een voogdijstrijd of uit financieel gewin,” legt ze uit. Daarom wordt het tegenwoordig ‘kindermishandeling door falsificatie’ genoemd.

"Je kunt het zo gek niet verzinnen of het komt voor.”

Rian Teeuw ontdekt ieder jaar acht tot tien van dit soort gevallen bij kinderen verwezen naar het Emma Kinderziekenhuis-Amsterdam UMC. Dat varieert van ouders die doen alsof hun kind niet meer kan lopen, tot vergiftiging of het verdunnen van flesvoeding zodat kinderen niet groeien. “Ik heb zelfs een kindje gezien dat volgens de ouders een hersentumor had, maar er bleek niks van waar. Je kunt het zo gek niet verzinnen of het komt voor.” Als ze een vermoeden heeft meldt ze dat bij Veilig Thuis, een meldpunt voor kindermishandeling. Daarvoor moet ze wel een knop in haar hoofd omzetten. “Want ouders vertrouw je eigenlijk altijd.” Samen met experts verzamelen ze vervolgens feiten die het verhaal van de ouders tegenspreken, of natuurlijk juist ondersteunen, want het is belangrijk om een ziekte niet te missen als die er wel is . “Als een kind niet groeit laten we de verpleegkundigen bijvoorbeeld de voeding overnemen, om te zien of het kind dan wel goed groeit.”

“Er zijn heel veel kinderen die operaties hebben gehad, die helemaal niet nodig waren”