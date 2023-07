Erik gaat op vakantie met een vrachtschip: 'Er is niks mooiers'

“Ik heb elke dag een captain’s dinner”, lacht Erik Bielars terwijl hij de foto’s laat zien van zijn laatste zeereis in de Botnische Golf. De Bredanaar is gek van schepen en van Scandinavië. Voor Erik bestaat er daarom niks mooiers dan op vakantie te gaan naar zijn favoriete vakantiebestemming als passagier op een vrachtschip.

In 2012 ging de lang gekoesterde wens van de Bredanaar voor de eerste keer in vervulling. Via een bemiddelingsbureau in Antwerpen kon hij aanmonsteren op een schip van een grote Nederlandse rederij. “Ik denk dat je wel iets met scheepvaart moet hebben. Want je moet je ervan bewust zijn dat je te gast bent op een werkplek. Je kunt het niet vergelijken met een cruiseschip waar alles om de gasten draait en iedereen altijd voor jou klaar staat.”

Vooral grote containerschepen hebben soms ruimte tot wel tien extra opvarenden. Om mee te mogen varen, moeten er allerlei documenten worden ingevuld. Er zijn speciale reisagentschappen die hierin zijn gespecialiseerd. Voor het verblijf aan boord betaal je gemiddeld honderd euro per nacht. Hoewel de bestemmingen in principe vooraf bekend zijn, kan het voorkomen dat een schip moet uitwijken naar een andere haven.

“Buitenstaanders zijn vaak geneigd om het zeemansleven te romantiseren maar er wordt gewoon keihard gewerkt op een schip. Ik was tijdens alle reizen steeds de enige passagier aan boord dus ik stelde mij terughoudend op. Je bent te gast in een mini samenleving van twintig bemanningsleden die allemaal op elkaar zijn aangewezen. Dus ook als passagier moet je je aanpassen aan het leven aan boord.”

Erik had het geluk dat hij tijdens zijn laatste drie reizen een ‘bijzondere klik’ met de Nederlandse kapitein had. “Dat maakte het extra leuk. Ik kreeg een uitgebreide rondleiding en uitleg over de werking van het schip. Overdag was ik verder vrijwel altijd op de brug te vinden. Voor mij was dat topentertainment waar geen wellness of casino tegenop kan. Bovendien mocht ik voor de warme maaltijd ook nog eens elke dag aanschuiven bij de kapitein.”